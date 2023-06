Egy plusz egy éves szerződéshosszabbítással folytatja a munkát a ScoreGoal Kecskemét Futsal élén sportigazgatóként Marko Gavrilovic. A klubvezetés arra kérte fel a szerb szakembert, hogy a felnőtt csapaton túl az utánpótlás korosztályoknál folyó munkát is vegye felügyelete alá, ezzel biztosítva a futsal kecskeméti jövőképét.

– Köszönöm a bizalmat a klubvezetésnek – nyilatkozta Marko Gavrilovic. – Megtisztelő, hogy velem képzelik el a jövőt Kecskeméten. Úgy gondolom, hogy nagy fejlődésen mentünk át az elmúlt szezonban, és az a célom, hogy ez a következő időszakban is így legyen, és hogy dicsőséget szerezzünk a városnak, szurkolóinknak. Kecskeméten minden adott ahhoz, hogy sikeresen építkezhessünk tovább. Jó példa erre a nemrég átadott sportcsarnok is, ami fontos bázisa lesz a kék oroszlánoknak. Fontos lesz, hogy az utánpótlásunkat még jobban megerősítsük, ez kitartó és sok munkát fog igényelni, mi készen állunk a feladatra. Jó példák lehetnek a feltörekvő fiatalok számára Haász Benjámin és Kajtár Mátyás, akik mára már a felnőtt NB I.-es csapat oszlopos tagjai. Szerencsére többen is vannak, akikben megvan a potenciál, így bizakodva tekintek a hírös városi futsal jövőjére. A nyáron sem fogunk tétlenkedni, dolgozunk minden egyes nap, hogy ütőképes csapattal vágjunk neki a következő szezonnak. Építkeznünk kell, fejlődni és alázatosan munkálkodni, hogy majd egyszer azt elmondhassuk, mi vagyunk a bajnokok. Természetesen ez nem egy fog egyik napról a másikra megtörténni. Türelem, munka és kitartás kell, hogy céljainkat elérjük – mutatott rá a szerb szakember.