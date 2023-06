Mánya Szabolcs 2020-ban érkezett Magyarországra, és szinte egy csapásra a meghatározó alakjává vált az ScoreGoal Kecskemét Futsal gárdájának. Az erdélyi játékos az elmúlt három szezonban ugyanakkor nemcsak játékosként, hanem utánpótlás edzőként is segítette a klubot. Mánya Szabolcs esetében egyáltalán nem hat közhelynek azon kijelentés, hogy rengeteget köszönhet neki a hírös városi futsal sportág. Az általa játszott kilencvenhét hivatalos találkozón összesen ötvenötször talált a hálóba a 34 esztendős, rendkívül kreatív játékos, akiről nyugodtan kijelenthető, hogy a csapat lelke volt. Most azonban, három küzdelmekkel teli, és a klub fejlődését tekintve folyamatosan felfelé ívelő év után új kihívások elé néz, és elhagyja a kék oroszlánok kötelékét:

–Véget ért egy, a számomra örökre emlékezetes korszak, amely rendkívül izgalmas volt, sikerélményekben gazdag, és tengernyi szép emlék kötődik hozzá

– jelentette ki a játékos. – Ez az év volt az, amelyben a klub történetének legszebb eredményét értük el, és bár nem sikerült érmet szereznünk, a kupában és bajnokságban is a legjobb négy között tudtunk lenni, ami szerintem megsüvegelendő teljesítmény. Természetesen van bennem szomorúság, ugyanis az itt eltöltött három év meghatározó volt az életemben, de új kihívások várnak rám, amelyeket egyébként izgatottan várok. Úgy érzem, hogy ezt a döntést kellett most meghoznom. Mindig is a szívemben fogom hordani Kecskemétet, követni fogom az eredményeiket, és természetesen nekik fogok szurkolni. Ugyanakkor segítek bármiben, ha arra bármikor szüksége lesz rá a klubnak – nyilatkozta Mánya Szabolcs.