A Pünkösd Kupára idén is az ország minden pontjáról érkeztek gyakorlatilag a csapatok, végül összesen 98 nevezés érkezett be a szervezőkhöz. A mérkőzéseket Kiskunhalason, Soltvadkerten, Kecelen, Kalocsán, Solton és Kiskőrösön rendezték meg, nagy sikerrel.

– Jól sikerült ez a torna, a mérkőzések azt mutatták, hogy egyre inkább emelkedik a színvonal. Ez főleg annak tudható be, hogy nagyon sokan rendszeresen edzenek, illetve játszanak is a gyermek bajnokságban. Ez mindenképpen elősegíti a folyamatos fejlődést – mondta Szűcs László, a Pünkösd Kupa egyik hosszú ideje elnyűhetetlen szervezője. – Idén 98 csapat, nagyjából 1500 versenyzővel vett részt, Bács-Kiskun vármegyén kívülről is rengeteg helyről érkeztek klubok, ha be kellene határolnom, akkor Szombathelytől Debrecenig fedtük le a térképet, ami beszédes a torna rangját illetően. Kiskunhalas két csarnokkal, valamint Soltvadkert, Kiskőrös, Solt, Kecel és Kalocsa voltak a helyszínek idén.

A torna tartalmas múltra tekinthet vissza, s noha a vírushelyzetet szintén megszenvedte, mostanra újra stabil lett a nevezők létszáma.

– Két részre kell bontani a torna múltját. 2000-ben rendezték az első tornát, tehát már a 24. alkalommal jöttek össze a csapatok. 11 évvel ezelőtt kapcsolódott Kecel is központként a rendezéshez, addig Kalocsa volt a bázis. Azóta ez a két város látja el a szervezési feladatokat. Az indulás jóval kisebb létszámmal kezdődött, akkor 24 csapat vett csak részt, de aztán az évek alatt szépen felfejlődött ez a szám. A mostani 98 csapat egy középértéknek tekinthető, a járvány sajnos visszavetette a tornát is, akkor ennél is kevesebb klub nevezett, de most már úgy érzem, hogy beállt ez a 100 körüli létszám. U8 volt a legkisebb korosztály, nekik gyakorlatilag ezek voltak az első mérkőzéseik a kézilabda pályafutásukban. A legidősebb az U18-as korosztály volt a fiúknál – tette hozzá Szűcs László.

Nagyon jól szerepeltek a Bács-Kiskunból érkező klubok, a Kecskemét, a Kalocsa, a Harta, a KIKI Sport és a Kiskőrös is éremmel, vagy tornagyőzelemmel térhetett például haza.

– Jól szerepeltek a Bács-Kiskun vármegyéből nevező klubok. A lány U15-ben és a fiú U16-ban a Kecskeméti Sportiskola nyert, a kalocsai Gézengúz UKC a fiú U15-ös korosztály küzdelmeit húzta be, míg a Kiskőrös a leány U14-ben bizonyult a legjobbnak. Akadtak még szép számmal dobogósok is, a lány U12-ben második és U15-ben harmadik lett a Gézengúz, lány U13-ban a Harta a másodikként futott be. Az U14-es korosztályban a Kecskemét és a Gézengúz az első és a harmadik helyet szerezte meg a fiúknál, utóbbi az U16-ban is második lett. Mellettük a KIKI Sport U16-ban ezüstérmes. Mindez egyértelműen azt mutatja, hogy kifejezetten eredményesek voltak a helyi érdekeltségű klubok. Természetesen tervezzük a jövőt is, az időpont adott, szokás szerint a pünkösdi hétvégén jön a folytatás majd. Annak idején is pont azért választottuk ezt az időpontot, mert ez a hosszú hétvége alkalmas arra, hogy jó elosztásban, sok mérkőzést, szakmailag erős mezőnyt alakítsunk ki – zárta gondolatait Szűcs László.