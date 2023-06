A 23 esztendős Kiss Bence Celldömölkön született, majd fiatalon a Szombathelyi Haladás figyelt fel rá. Az Illés Akadémia lépcsőfokait végig járva, a 2016/2017-es szezonban 17 esztendősen mutatkozhatott be a Haladás színeiben az NB I-ben, két szezon alatt 26 alkalommal kapott lehetőséget. Egy szezont az NB II-es Kazincbarcikánál töltött ezt követően kölcsönben, ahol 32 mérkőzésen 4 gólpasszt adott, majd Szombathelyre visszatérve is remekelt a másodosztályban, három idény alatt 92 bajnokin játszott, ezeken 8 gólt és 14 gólpasszt ért el. A legutóbbi idényt Győrben töltötte, 35 találkozón 4 gólpasszig jutott. Kiss Bence az U15-ös korosztálytól egészen az U21-ig folyamatosan tagja volt a magyar korosztályos válogatottnak.

– Már egy évvel ezelőtt is felvetődött a lehetősége, hogy esetleg Kecskemétre igazoljak, ám akkor végül más irányt vett pályafutásom. Örülök, hogy most viszont itt lehetek, mert nagyon szerettem volna újra az NB I-ben futballozni. Nem érkezek ismeretlen közegbe, ugyanis több játékossal is együtt futballoztam korábban a korosztályos válogatottban, így biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó társaságba kerültem. Szeretnék természetesen minél többet játszani, megmutatni magam nemzetközi porondon is, hozzásegíteni a KTE-t idén is egy minél jobb szerepléshez – mondta Kiss Bence.