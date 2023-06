Élesedett az éremért folytatott verseny a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában a vasárnapi Kerekegyháza II.–Helvéciai SE mérkőzést követően. A gólnélküli döntetlennel végződő mérkőzésen a Helvécia értékes pontot szerzett, így jelenleg a 4. helyen áll. Viszont amennyiben a zárófordulóban győzni tud hazai pályán, akkor a bronzérmet biztosan megszerzi, ugyanakkor helvéciai győzelem esetén, és amennyiben a Helvécia előtt álló, jelenleg 2. Ladánybene és 3. Szabadszállás döntetlent játszik egymással – hiszen egymással találkoznak –, akkor az ezüstérmet is megszerezheti. Igaz ez persze a Ladánybenére, illetve a Szabadszállásra is. Ezen csapatok sorsa is a saját kezében van. Nagy rangadó várható tehát a jövő hét végén Ladánybenén – ahol a vereség sokba kerülhet –, de ugyanilyen fontos mérkőzést vívnak Helvécián is.

A Jakabszállás Fülöpjakabon rendezte a meccsét, és a tavasszal egyre jobban szereplő csapat nagy finálét kerekítve 9–1 arányban győzte le a Vasutast, a mérkőzésen Tóth Csaba mesterhármast szerzett. Győzött Jászszentálszlón a Pálmonostora, és előrelépett a 6. helyre. Ha a 6. helyet sikerül megtartania, akkor az őszre nevezhet akár a másodosztályba is. Könnyű dolga ugyanakkor nem lesz, hiszen Kerekegyházára utazik, ahol nem osztogatják ingyen a pontokat, és a pálmonostori pontvesztést szívesen büntetné a Bugac és a Katonatelep, amelyeket jobb Papp László csapata jelenleg több győzelemmel és jobb gólkülönbséggel előz.

Jakabszállás KSE–Vasutas SK 9–1 (5–1)

Fülöpjakab, vezette: Lengyel Tibor (Apró Ferenc, Csúzi Előd)

Jakabszállás: Fekete F. – Eszik, Bor, Tóth Cs. (Csikász 46.), Vig T., Szalkai, Nagy R. (Víg J. 75.), Kovács D. (Ungor 65.), Lovász (Szegedi 60.), Kullai, Vig J. (Garzó 82.).

Vasutas SK: Hekkel – Gera (Makai T. 70.), Tímár (Abonyi 25.), Németh (Gallina 60.), Borsos, Laczkó, Forgó (Vízhányó 46.), Surányi, Seres (Szarka 80.), Makai Z., Bárdos.

Gól: Tóth Cs. a 18., 29., 31., Kovács D. A 28., 34., Csikász az 55., 65., Ungor a 70., 87., illetve Borsos a 36. percben.







Jászszentlászlói SE–Pálmonostora SE 0–2 (0–1)

Jászszentlászló, vezette: Tóth Dániel (Rácz Béla, Csovcsics Róbert)

Jászszentlászló: Sinkó – Hiz (Gál V. 76.), Kovács F. (Berczeli 86.), Varga, Czakó (Gál A. 59.), Gera, Horváth Z., Barcsik Máté, Barcsik Márk, Molnár, Sütő.

Pálmonostora: Magyar – Márics, Szalai, Seres, Patyi, Murányi, Papp Sz., Papp L. (Papp Z. 62.), Pozsár J., Pozsár K., Cseh.

Gól: Pozsár a 41., Papp Sz. a 80. percben.







Kerekegyházi SE II.–Helvéciai SE 0–0

Kerekegyháza, vezette: Rabi József (Csákó Patrik, Bosnyák Sándor)

Kerekegyháza II.: Hefler G. – András (Ruzsonik 55.), Szakál, Molnár, Garaci, Gogolák M., Bujdosó (Kulman 54.), Hefler E., KovácsK., Bencze (Nedó 46.), Császár (Gogolák G. 69.)













Vármegye III., Észak

1. FÜLÖPSZÁLLÁS 27 21 3 3 92–35 66

2. LADÁNYBENE 27 18 1 8 81–38 55

3. TRD SZABADSZÁLLÁS 27 16 7 4 69–33 55

4. HELVÉCIA 27 16 7 4 64–35 55

5. BALLÓSZÖG 27 14 6 7 87–54 48

6. PÁLMONOSTORA 27 13 4 10 68–56 43

7. BUGAC 27 12 7 8 61–54 43

8. KATONATELEP 27 12 7 8 52–45 43

9. JAKABSZÁLLÁS 27 10 5 12 56–59 35

10. TISZAUG 27 10 4 13 67–70 34

11. KEREKEGYHÁZA II. 27 9 6 12 76–82 33

12. VASUTAS SK 27 8 7 12 51–65 31

13. SC HÍRÖS-ÉP II. 27 2 6 19 53–114 12

14. FÜLÖPJAKAB 28 1 6 21 37–128 9

15. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 27 1 4 22 31–77 7