Habár a bajnoki cím sorsa az előző fordulóban már eldőlt – a Fülöpszállás a Bugac elleni hazai győzelmével bebiztosította az aranyérmet –, az ezüst- és a bronzéremért minden bizonnyal az utolsó pillanatig nyílt lesz a harc.

Hogy e harcban érdekelt marad-e még az utolsó fordulóban is a jelenleg az 5. helyen álló, a télen még az élen forduló Ballószög, az ezen a hétvégén fog eldőlni. A ballószögiek hazai pályán a bajnokcsapatot fogadják. Az éremcsatában 54 ponttal a második Helvécia a 10. Kerekegyháza II. vendége lesz. A helvéciaiak jól tudják, hogy a kerekieknél akár vármegye kettes visszajátszók is lehetnek, tehát óriási csatára van a számukra kilátás azon a meccsen, amin a számukra nagy a tét . A jelenleg 52 ponttal 3. Ladánybene a Fülöpjakab vendégeként igyekszik behúzni mind a három pontot, hiszen győzelem – és helvéciai pontvesztés – esetén akár másodikként is ráfordulhat az utolsó körre. Igaz ez a Szabadszállásra is, ők is várhatják a dobogóról az utolsó fázist, ha hazai pályán le tudják győzni a Bugacot. Érdekesség, hogy a Ladánybene és a Szabadszállás az utolsó fordulóban egymás ellen játszik majd, könnyen lehet tehát, hogy ki-ki meccset vívnak majd a bronz- vagy az ezüstéremért. Ehhez azonban először ezen a hétvégén kell jól teljesíteniük. A gyenge ősz után tavasszal remekül teljesítő Pálmonostora jelenleg a 8. helyen áll ugyan, ám egy esetlegesen hibátlan utolsó két fordulóval befuthatnak még a 6. helyre is, ami nagyon nem mindegy abból a szempontból, hogy egy 6. helyre befutó csapat a vármegyei bajnokságban nevezhet egy osztállyal följebb. A Pálmonostora pedig ebben az esetben az eredeti tervének az egyik részét, nevezetesen hogy szeretnének mielőbb visszajutni a másodosztályba, tulajdonképpen meg teljesítheti.

A részletes program:

Szombat, 17.00

TRD Szabadszállás–Bugac,

Ballószögi FCK–Fülöpszállási SE,

Tiszaug KSE–SC Hírös-Ép Egyesület II.,

Fülöpjakab KSE–Ladánybenei LC,

Vasárnap, 17.00

Jakabszállás KSE–Vasutas SK,

Jászszentlászlói SE–Pálmonostora SE,

Kerekegyházi SE II.–Helvéciai SE.

Vármegye III., Északi csoport

1. FÜLÖPSZÁLLÁS 26 20 3 3 89–33 63

2. HELVÉCIA 26 16 6 4 64–35 54

3. LADÁNYBENE 26 17 1 8 77–35 52

4. SZABADSZÁLLÁS 26 15 7 4 65–33 52

5. BALLÓSZÖG 26 14 6 6 85–51 48

6. BUGAC 26 12 7 7 61–50 43

7. KATONATELEP 27 12 7 8 52–45 43

8. PÁLMONOSTORA 26 12 4 10 66–56 40

9. TISZAUG 26 10 3 13 65–68 33

10. KEREKEGYHÁZA II. 26 9 5 12 76–82 32

11. JAKABSZÁLLÁS 26 9 5 12 47–58 32

12. VASUTAS SK 26 8 7 11 50–56 31

13. SC HÍRÖS-ÉP II. 26 2 5 19 51–112 11

14. FÜLÖPJAKAB 27 1 6 20 34–124 9

15. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 26 1 4 21 31–75 7