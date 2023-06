A Mercedes Kosárlabda Akadémia kötelékéből érkező Váradi Kornél együttese Korea ellen kezdte meg szereplését a nyitónapon, nem is akárhogyan, hiszen néhány perc elteltével már 9–0-ra vezettek a házigazda fiatalok. Egy súlyosnak tűnő vendég sérülés borzolta ezt követően a kedélyeket, de a magyar csapat játékát ez nem törte meg, 25–13-ra vezettek az első negyed végeztével. Hullámzó játékot hozott az utolsó negyed, melyben felváltva voltak jobb és rosszabb periódusai a csapatoknak, végül a vendégek egy 9–0-os rohammal feljöttek 40–33-ra a szünet előtt, ami intő jel kellett legyen.

Váradi Kornél legénysége 50 százalék környékén célzott mezőnyből, Csátaljay ponterős játéka pedig továbbra is sokat ért, így a vendégek a harmadik etapban sem tudtak közelebb férkőzni, 62–49-re vezetett a magyar csapat a záró felvonás előtt. Ságodi Róbert is remekelt az utolsó negyedben, az ázsiaiknak pedig nem voltak már igazán tartalékai, így a húsz pontot is átlépte a különbség, végül 85–59-re nyertek a házigazdák, teljesen megérdemelten.

A szombati siker után vasárnap is folytatta jó szereplését a magyar válogatott, a Főnix csarnokban, hiszen Argentína ellen is nagy elánnal küzdött.

Eleinte mindkét csapat nagyon pontatlanul célzott mezőnyből, ebből fakadóan nem is tudtak ellépni egymástól a pontszegény első negyedben (11–13). A második játékrészben feljavult a magyar csapat, Cseh, Scherma és Csendes vezetésével tíz ponttal is elhúzott Váradi Kornél együttese, de a negyed végén egy 8–0-os rohammal visszajöttek a dél-amerikaiak, amivel továbbra is tartották minimális előnyüket (31–33).

Fordulás után sem vett vissza Argentína, főleg a palánk alatt, illetve a második esélyből szerzett pontok tekintetében volt fölényben az ellenfél, de ennek ellenére tartósan ellépni nem tudott. Ez elsősorban a pontszerzésben vezééré előlépő Hegedűs Brúnónak volt köszönhető, aki kintről és bentről is életveszélyes volt. Egyenlíteni is sikerült, de Giovanetti sarokból bedobott triplájával a záró felvonás előtt 48–51 állt az eredményjelzőn, ami azt jelentette, bármi történhet az utolsó periódusban.

Megint Hegedűs lépett elő vezérré az utolsó negyedben, de Csuti és Csendes is megugrasztotta a lelkes közönséget. Extázisban játszott a válogatott, aminek 65–58-as előny lett a jutalma. Argentína persze nem adta fel, alaposan feljöttek a vendégek, Bordon távoli dobásával 67–66 volt már az állás a véghajrában, de az utolsó másfél percben nagyon jól és fegyelmezetten védekezett a magyar csapat, így nem született több pont, ami újabb győzelmet ért a világbajnokságon.

Tóth Patrik, a Kecskemét játékosa mindkét mérkőzésen pályára lépett, Korea ellen 2 pontot és egy gólpasszt jegyzett 7 perc alatt, míg a dél-amerikaiak ellen 2 pont mellett egy-egy blokk és egy lepattanó jött össze neki 11 perc alatt a padról beszállva a meccsekbe, így értékes tagja volt a magyar csapatnak a vb-n is.

A magyar válogatott kedden 17 óra 30 perckor Törökország ellen vívja utolsó csoportmeccsét, melynek tétje az első hely lesz már.