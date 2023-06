A csupán 17 esztendős játékos meghatározó tagja az U20-as csapatnak és a felnőtt mezőnyben is rendre lehetőséget kapott a szakmai stábtól az élvonalban, emellett az U19-es nemzeti válogatottnál is folyamatosan számolnak Kajtár Mátyással. A 2022-23-as évadban az utánpótlás korosztályban csapata leggólerősebb játékosa volt, összesen 29 alkalommal talált be, a felnőttek között 5-ször volt eredményes.

A klubvezetés elkötelezett a helyi kötődésű tehetségek megtartása mellett, így nem volt kérdés, hogy szeretnének hosszabbítani Kajtárral, aki kettő plusz egy évre kötelezte el magát.

– Hálás vagyok az SG Kecskemétnek, hiszen itt tanultam meg a futsal alapjait, és mindig támogattak az edzők és csapattársak. Nagyon örültem, hogy számolnak velem a jövőben is, igyekezem meghálálni a bizalmat. Remélem, hogy az előttünk álló szezonban is sok győzelmet szerzünk, és szép sikereket érünk el közösen – mondta Kajtár Mátyás.