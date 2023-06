A harmadosztály lebonyolítását megváltoztatta az MLSZ, nyártól négy csoportban zajlanak majd a küzdelmek területi alapon, minden csoportban 16 csapat szerepel majd. A nevezéseket követően várhatóan július első felében válnak hivatalossá a csoportbeosztások, a bajnoki rajt pedig július 30-án, vasárnap lesz majd.

A harmadosztályban továbbra is a Kecskeméti TE II. képviseli Bács-Kiskun vármegyét, Virágh Ferenc együttes múlt héten el is kezdte a felkészülést. A lila-fehér fiatalok keretében várhatóan sok változás lesz, ám tartalékcsapatként továbbra is fiatalok fogják alkotni a keretet. Az első edzőmeccsét szombaton 11 órakor a Kelen ellen vívja hazai pályán a gárda.