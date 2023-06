Szinte megtelt a lelátó a centerpálya mellett, annyi szülő és gyerek volt kíváncsi az idény utolsó kosaras rendezvényére. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét férfi NB I.-es csapatának meccseiről jól ismert orgánum köszöntötte az egybegyűlteket, hiszen Fekete Róbert vezette fel ezúttal is az évzárót. Szakmai értékelésekkel kezdődött a program, Adamik Csilla a női, míg Kégel Tamás a férfi szakág évét foglalta össze röviden, ám mégis annál boldogabban. Az akadémia talán legsikeresebb éve volt a tizedik, hiszen a leány és fiú csapatok is több országos döntőn vehettek részt, ebben vegyesen voltak A, illetve B döntők is, a fiúknál mindhárom versenyző korosztály eljutott a végjátékig.

Az akadémia életében régi hagyomány, hogy a hónap csillagát jutalmazzák és díjazzák, ez nem maradt el most sem. A júniusi csillagok ezúttal rendhagyóra sikeredtek a korábbi győztesek ismertetése után, hiszen a lányoknál U16-os együttes közösen kapta a díjat, miután harmadik helyen zártak a fiatalok az országos döntőben. A fiúknál Gera Viktor érdemelte ki az elismerést, melyet minden esetben olyan játékosnak adnak az edzők, aki szorgalmával, hozzáállásával rászolgál arra.

Egy az akadémia 10 évét összefoglaló rajzfilmet követően, egyéni díjak és köszöntések következtek, hiszen mindig van mire büszkének lenni a szezon végén. Tóth Balázs, Velkey Géza, Kőházi Bence és Tóth Patrik például egy-egy névvel ellátott mezt adott át Ivkovicné Béres Tímea szakmai igazgatónak, ezek a bekeretezett szerelések rendre kikerülnek az épület folyósóira, mutatva azt, hogy kik is jutottak el a legmagasabb szintű bemutatkozásig az akadémiáról érkezve, jelen esetben a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét színeiben.

Gereben Lívia is tiszteletét tette a rendezvényen, a Mercedes KA talán legismertebb nevelése ebben az idényben román bajnokságot nyert a Sepsiszentgyörggyel, emiatt külön köszöntötték is. Sinka-Pálinkás Szofi lehet a következő nagy karrier előtt álló kosaras, az ifjú tehetség nyártól Sopronban folytatja, amiért megkapta a Kecskemét Ígéretes Tehetsége díjat is a várostól, ennek apropóján Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterasszony köszöntötte.