Az első mérkőzést Kecskeméten, hosszabítás a ScoreGoal nyerte, ezt követően a Veszprém hazai pályán, a hosszabbítást elkerülve győzött, és egyenlített a párharcban., amelynek a harmadik összecsapását pénteken este vívták meg a Messzi István Sportcsarnokban.

Mind a két térfélen igen aktívan vetették bele a játékba a csapatok, és ennek megfelelően a helyzetek sem maradtak el, ám a hálóőrök rendre a helyükön voltak. Mind a két kispadnál igen sokat cseréltek a vezetőedzők, igyekeztek megtalálni a leghatékonyabb felállást, de az első öt perc gól nélkül pörgött le. Az első sárga lapos figyelmeztetést a veszprémiek vezetőedzője kapta az egyébként sportszerűen zajló mérkőzésen. Komolyabb lehetőségek nélkül folyt a küzdelem, az utolsó passzok vagy pontatlanok voltak, vagy pedig a blokkolták a lövéseket a védők. Ristic a jobb szélen csinált meg néhány szép cselt öt perccel a félidő vége előtt, de a próbálkozását követően Spandler szögletre tolta a labdát. A ScoreGoal Kecskemét fölénye egyre érzékelhetőbbé vált, és fél perccel a szünet előtt tetszetős akcióból Bencsik meg is szerezte a vezetést a hazai gárdának, 1–0. Többre idő már nem maradt, így egygólos kecskeméti vezetéssel zárult az első húsz perc.

A fordulást követően a Veszprém igyekezett egyenlíteni, a helyzeteik viszont rendre elhaltak. A 26. percben Hadnagy került újra a vendégek kapuja elé, kétszer is megkísérelt a hálóba találni, de a vendégvédők kétszer is beleálltak a lövéseibe. A 30. percben a veszprémiek kapusa, Spandler merészkedett fel kapujából egészen a kecskeméti térfélen túlra, majd lövésre is vállalkozott, a labda pedig utat talált a hazai kapuba, 1–1. Vérszemet kaptak a vendégek és egy szöglet utáni kavarodás végén az ex-kecskeméti Aleksandar Gavrilovic talált be, 1–2. Riadót fújtak a hírös városiak, és a 34. percben Haász szintén egy szöglet után gurított a jobb sarokba, 2–2-re alakítva az állást. Átvette ismét a kezdeményezést a ScoreGoal Kecskemét Futsal, a mezőnyfölény azonban meddőnek bizonyult. A végéhez közeledve a Veszprém volt veszélyesebb, de gól már nem esett, így jöhetett a hosszabbítás.

Az első extra öt percben a küzdelem dominált, majd Bencsik verte meg védőjét, és lőtt, a kapura viszont nem volt veszélyes. Gelencsér lépett meg aztán 56 másodperccel az első ráadás vége előtt, és kiszorított szögből, Haász szorításában a hosszú sarokba, 2–3. Térfélcserét követően Hadnagy fordulásból tűzte rá, ám Spandlert a kapufa kisegítette. Szabadrúgáshoz jutott a hazai csapat, Bencsikre jött ki a figura, a labda pedig szögletre vágódott. Létszámfölényes játékra váltott a hírös városi alakulat, és teljesen beszorították a vendégeket. A foggal-körömmel védekező Veszprém azonban kihúzta kapott gól nélkül, és átvette a vezetést a párharcban.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–Veszprém Futsal 2–2 (1–0), hosszabítás után 2–3

Kecskemét, vezette: Czene-Joó Ádám, Juhász Dávid, Aprkó Tamás.

Kecskemét: Rigó – Bencsik, Mánya, Hadnagy, Pál. Csere: Nyertes – Biró, Kajtár, Ristic, Öreglaki, Dávid, Haász. Vezetőedző: Soltész Levente.

Veszprém: Spandler – Fridrich, Everton, Dorogi, Gerencsér. Csere: Koncsol – Molnár, Ábrahám, Bencsik Á., Gavrilovic, Fellembek, Kiss M. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Gól: Bencsik 19., Haász 34., illetve Spandler 30., Gavrilovic 33., Gerencsér 45.

Sárga lap: Dávid 36., Ristic 45., illetve Fehér 9., Gavrilovic 34., Kiss M. 39., Molnár 50. perc.

A párharc az egyik csapat három győzelméig tart. Az állás 2–1 a Veszprém javára. A párharc következő mérkőzését hétfőn este vívják meg, Veszprémben, 18 óra 30 perces kezdettel.