Jó versenyeken vannak túl a kecskemétiek, hiszen Wórum Regő a 100 méteres gyors mezőnyében zárt a harmadik helyen, míg Mozsárik Levente két éremmel is gazdagodott. Előbb 50 méter gyorson egyéniben végzett a dobogó harmadik fokán, majd a 4x100 méteres gyors mix váltó csapat tagjaként is bronzérmet szerzett. A női mezőnyben Szili Ágnes remekelt, aki szintén tagja volt a váltónak, emellett a kecskeméti fiatalok egyébként több alkalommal is dobogó közeli eredményt, akár negyedik helyeket értek még el.

– Tudtuk, hogy kemény menet lesz odakint a 40 fok feletti hőségben, de azért az elavult uszoda és medence meglepett mindenkit. A kezdeti sokkon túllendülve, az edzőnapon a sportolók jól mozogtak a vízben, izgatottan várták a kezdést. Nagy csatákra számítottunk, amik sorra meg is valósultak. Rendkívül szoros futamokat hoztak az idei világbajnokság versenyszámai, többségében tized és századmásodpercek döntöttek minden helyezésről. Az eredmények tekintetében a kecskemétiek részéről a két egyéni és egy váltó bronzérem kiváló teljesítmény – értékelte elégedetten a versenyt Szabó László, a Bácsvíz KVSC trénere, a kecskemétiek vonatkozásában.

Juhos Gergely szakosztályvezető is pozítvan látta az eredményeket, van mire építeniük a továbbiakban is.

– Örülök, hogy a Bácsvíz KVSC ilyen erős keretet tudott összeállítani.

Wórum Regő egész évben javuló formát mutatott, de ezen a versenyen egyenesen szárnyalt. Futamról futamra javította meg egyéni legjobb időeredményeit és küzdötte fel magát a dobogóra. Mozsárik Levente az úszó szakosztályunkból kvalifikálta magát a világbajnokságra és a számára előnyösebb sprintszámban, az 50 méteres uszonyos gyorsúszásban szerzett egyéni bronzérmet. Szili Ágnest sajnos a meleg az átlagosnál jobban megviselte, de így is egyéni legjobb időeredményeit érte el versenyszámaiban.

A titkos favorit a 4x100 méteres mix uszonyos gyorsváltó volt, éremesélyekkel álltunk rajthoz.

A kitűzött célt teljestették is a fiatalok, ez egy újabb bronzérmet jelentett. Külön öröm számomra, hogy a négy váltótag közül három a Bácsvíz KVSC versenyzője volt. A bronzérmek mellett további nagyszerű eredmények születtek, a kecskeméti sportolók domináltak a nemzetközi mezőnyben. Ezúton köszönöm Kecskemét város támogatását, ami nélkül a kiutazásunk is kérdéses lett volna. Az elért eredményeink az ország és egyben a város sikere is – foglalta össze a versenyt Juhos Gergely szakosztályvezető.

A kecskeméti úszók felkészítő edzői a világbajnokságra Juhos Gergely, Nagy Zoltán, Szabó László, Jaksa Milán, Bács Ferenc, Varga Zsolt, Pálfi János voltak.

A szezon következő állomása a július végén Magyarországon megrendezésre kerülő felnőtt Európa-bajnokság lesz, amin mindenki medencébe ugrik már, aki csak számít. A felnőtt válogatottban szintén magas létszámmal lesznek a kecskemétiek jelen, így Blaszák Lilla, Losonczi Flóra, Szili Ágnes, Turucz Zoé, Wórum Regő és Mozsárik Levente. Az Európa-bajnokságot július 17-23. között rendezik meg, a helyszín Kaposvár lesz.