Katona Levente Mohácson született és ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, majd egy nagyon rövid kozármislenyi kitérővel már tíz éve szolgálta a PMFC-t, egészen mostanáig. Az utánpótlást végig járva 2018-ban az NB III-ban mutatkozhatott be, majd egy évvel később a bajnokságot megnyerő csapatnak is tagja volt már. Az NB II-ben egyértelműen alapembere lett a baranyai gárdának, közben a korosztályos válogatottba is bekerült. Három szezon alatt 104 bajnokit játszott a másodosztályban, két kivételtől eltekintve kezdőként, ezalatt kettő gólt szerzett.

– Nagyon boldog vagyok, hiszen egy régi vágyam volt az, hogy az NB I-ben is megmutathassam magam. Szimpatikus csapathoz kerültem, örülök, hogy a Kecskemét játékosa lettem. Természetesen képben voltam a klubbal, hiszen Nikitscher Tamással nagyszerű kapcsolatot ápoltam már Pécsen is, aki szintén megerősített abban, hogy jó döntés a KTE-t választanom. A célom az, hogy bemutatkozzak először is az élvonalban, utána pedig stabil játéklehetőséget harcoljak ki. A többit majd az idő eldönti, az már csak a hab tortán, hogy a nemzetközi porondon is szerepelhetünk. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, a maximumot, ha nem többet kell nyújtanunk ott is – mondta Katona Levente.