A Kecskeméti TE nem akármilyen idényen van túl, hiszen az NB III-as és NB II-es ezüstérem után az NB I-ben is második lett a klub. A korábbi nagy sikereknek, majd a felemelkedésnek is aktív részese volt Farkas István, aki játékosként 2008-ban a bajnok feljutó, majd 2011-ben a kupagyőztes együttes tagja is volt. Játékosként a nehéz években is segített, hiszen csapatkapitánya volt a megye I-ben bajnok együttesnek, majd edzőként és technikai vezetőként az NB III-tól is folyamatosan ott volt nevelő klubja kötelékében.

Minden sikerére ugyanolyan büszke, a Magyar Kupát és a megye I-es bajnoki címet is jó szívvel ünnepelte, mára pedig belenyugodott, hogy már a pálya széléről tud többet segíteni. Bár másfél éve a játékkal gyakorlatilag felhagyott, de egy rekord még motiválja, amennyiben a megye II-ben is betalálna, úgy minden bajnoki osztályban lenne gólja. Nem nyugszik, amíg nem éri el, szíve szerint ezt Kerekegyházán tenné meg.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.