A klub ügyvezetője szerint a bajnokság ugyanolyan kemény lesz, mint minden évben, most is azzal a céllal fognak nekivágni, hogy a bennmaradáshoz szükséges pontokat minél gyorsabban összeszedjék, ezt követően lehet merészebb célokat kitűzni. A nemzetközi porondon szeretnének méltó módon helytállni, komolyan veszik a lett FC Riga és az izlandi Vikíngur Reykjavikot is, mint lehetséges ellenfelet.

Fontos téma emellett a stadionfejlesztés, mellyel továbbra sem szeretne leállni a klub, a megszerezhető források, illetve a munkák ütemezése azonban a pályatest esetében komoly szervezést igényel. Egy dolog biztos, a bajnokságban továbbra is Kecskeméten rendezi meccseit az együttes, a nemzetközi porondon viszont továbbjutás esetén Szegeden fogadhatná ellenfeleit a KTE.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.