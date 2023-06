A 31 esztendős játékos Porto Velhoban született, hazájában több csapatban is megfordult (Salgueiro, Guarany Sobral, Conquitsa-BA, Caxias-RS, Luverdense), majd 2016-ban a svájci élvonalban, a Neuchatel Xamax-ban folytatta pályafutását, ahol 12 meccsen egy gólpasszt jegyzett a 2016/2017-es szezonban. Átette székhelyét ezután Bulgáriába, ahol egészen 2021 januárjáig futballozott, előbb a Beroe, majd az Arda Kardzsali játékosa volt, 88 tétmérkőzésen két gólt és hét gólpasszt ért el.

2021 januárjában a Kisvárda szerződtette, ahol egészen mostanáig futballozott. Tagja volt a 2022-ben NB I-ben ezüstérmes gárdának, majd az Európa-konferencialiga selejtezőkben mind a négy mérkőzésen kezdő volt, egy gólpasszt is hozzátett a három győzelmet hozó nemzetközi szerepléshez. A szabolcsiak színeiben összesen 85 tétmeccsen lépett pályára, szinte kivétel nélkül kezdőként, ezeken hat gólt és tíz gólpasszt jegyzett.

A magyarul is beszélő, a brazil mellett olasz állampolgársággal is rendelkező játékos csütörtök este érkezett meg Kecskemétre és írta alá szerződését, pénteken pedig már be is kapcsolódott a közös munkába.

– Rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy mindenkinek köszönöm a csodálatos fogadtatást, a játékosok, az edző, a stábtagok mind nagyon kedvesek voltak hozzám, így nagy örömmel vagyok itt. Boldog vagyok, illetve kész a munkára, hogy mindent kiadjak magamból a klubért. Nagyon szép éven van túl a Kecskemét, örülök annak, hogy ennek a csapatnak már én is része lehetek. Szeretném hozzátenni azt a plusz a játékommal a következő szezonban a csapat szerepléséhez, ami szükséges a jó eredményekhez. Tisztában vagyok vele, hogy ez a klub egy nagy család, amihez örömmel csatlakoztam. Volt szerencsém tavaly már az Európa-konferencialigában szerepelni, izgalmas dolog egy más jellegű sorozatban is pályára lépni. Négy meccset játszottunk a Kajrat és a Molde ellen, háromszor nyerni tudtunk egy vereség mellett. Újabb történelmi pillanat lehet ez a Kecskemét életében is. Egyelőre még nem tudjuk kivel találkozunk majd, de akárki is legyen az ellenfelünk, koncentráltnak kell lennünk majd – mondta Matheus Leoni.