A 28. forduló előtt az volt a kérdés, hogy lehet-e még motiválni a fülöpszállási játékosokat, hiszen tizenegy pont volt az előnyük, a második helyezett Ladánybenével szemben. Úgy tűnik, hogy ez sikerült, mert nem engedtek le a fiúk, és szép számú közönség előtt bizonyították, hogy ezúttal is ők a jobbak. Nem véletlen a szép számú közönség, hiszen a falunapot is elhalasztották erre az időpontra, hogy minél többen köszönthessék a bajnokságot nyert csapatot.

A pályára lépéskor a vendégjátékosok sorfalat álltak a bajnokságot megnyerő hazaiak előtt, így köszöntötték őket. A Jakabszállás jó partnernek bizonyult, mert nem adták könnyen a bőrüket, még úgy sem, hogy több játékosuk is hiányzott. A találkozó első tíz percében akadt is helyzetünk, de nem sikerült gólt szerezniük. A hazaiak, nyugodtan és magabiztosan játszottak, látszott rajtuk, hogy ők a közönségüket akarják kiszolgálni. Ennek megfelelően, több alkalommal lehetet jó cselt, kitűnő átadást, és látványos mozdulatot is látni a játékosoktól. A 18. percben Sárai-Szabó Dániel felvágta a kapura törő Csordás Zoltánt, amiért a játékvezető a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt maga a sértett végezte el, és a jobbra mozduló Garzó András mellett a kapu közepébe lőtt 1–0. Négy perccel később Garzónak egymás után két alkalommal is bizonyítania kellett, hogy jó formában van. A 29. percben Csordás fordulásból alig lőtt a jobb kapufa mellé. A 43. percben növelhette volna előnyét a Fülöpszállás. Vajda Bálint remekül adott be a jobb oldalról Csordás közelről tüzelt, Garzónak a léc alól kellett kiütnie a labdát. Egy perccel később a jakabszállási Tóth Csaba egyenlíthetett volna, de elkapkodta a lövést és csak az oldalhálót találta el.