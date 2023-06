Jól kezdte az őszi idényt a Bácsalmás, azonban a tavalyi gólkirálynő, Kovács Szolanzs sérülése alapvetően írta át a PVSE lehetőségetit már az ősz folyamán, így végső helyezésük reális Dankó Ervin szerint.

– Az alapozás kezdetén kevesen voltunk, ez is benne volt abban, hogy a felkészülésünk nem úgy sikerült tavaly nyáron, ahogyan szerettem volna – mondta Dankó Ervin, a PVSE trénere. – Hozzá kell tenni, hogy a bajnokságot jól kezdtük, a bajnokesélyest is meg tudtuk verni. A jó kezdés után viszont jöttek a sérülések, Kovács Szolanzs kidőlt a Lajosmizse elleni rangadón, ami nagyban behatárolta a lehetőségeinket támadásban, illetve át kellett alakítani a védekezésünket is. Átálltunk újra egy hatos falra, amivel csökkent a kapott gólok száma, ugyanakkor támadásban kevesebb lett a lerohanásunk, ezáltal a szerzett találatunk is. Az ősz alapvetően pozitív, de a tavaszunk megint sok véráldozatot követelt. Nem volt könnyű év, az évzárónkon is elmondtam, hogy ennél többet vártam helyezésben. Csalódott vagyok, de a sérülések tükrében reális, noha több volt bennünk.

A keretben minimális változások lehetnek, a lényeg inkább az, hogy bővíteni tudják a keretet.

– Egy-két távozónk mindig van, őket pótolni kell. Alapvetően 13 fővel játszottuk végig nagyjából a szezont, most szeretnénk, ha fiatalokkal együtt egy 18 fős keretünk lenne. Baj és fáradtság esetén is lehetne hova nyúlni ebben az esetben – tette hozzá a PVSE edzője.

A bajnokság lebonyolítása változni fog, ennek tükrében határozzák meg a célokat is Bácsalmáson. Dankó Ervin szeretne a felsőházban végezni. Az NB II.-ben 72 csapatról 64-re csökkentették a létszámot, míg a 12 csoport helyett 8 lesz a jövőben területi elven.

Az alapszakasz után három alsóházi és három felsőházi csoportban folytatódnak majd a küzdelmek, ami új kihívás elé állítja a félprofi klubokat, így a Bácsalmást is.

– Azt tudjuk, hogy az átalakításokkal ez egy nehéz bajnokság lesz, így szükség van a mélyebb keretre, az ellenfelek ereje, illetve a várhatóan sokkal több utazás miatt is. Ami a célokat illeti, én vagyok mindig az álmodozó típus, de elnök úrral is egyeztetve a kitűzött célunk a biztos bennmaradás lesz a következő idényben minimálisan. Nekem azért az a vágyam, hogy jussunk be a felsőházba, hiszen ha ott lennénk, akkor benne lennénk a legjobb 32 csapatban, ami már komoly eredmény lenne az NB II.-ben. Ez lehet talán a fő cél a csapat előtt – zárta gondolatait Dankó Ervin.