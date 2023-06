Idén hosszú idő után először már nem csak a bajnokoknak volt lehetősége indulni, hanem adott esetben a dobogón végzőknek is a vármegyei I. osztályú bajnokságokból, ha az előttük álló klub nem rendelkezett indulási engedéllyel, vagy nem kívánt ezzel élni. Bács-Kiskunból a bajnok Kiskunfélegyháza nem akart feljebb lépni, míg a másik licencet kapó klub, a Bácsalmási PVSE nem tudott a dobogón zárni, így nem vállalta a megmérettetést.

Egyedül Somogy nem tudott még csapatot küldeni az osztályozókra, így összesen 18 klub pályázott a feljutásra. A számmisztika és a sorsolás végül a Sopronnak és a Martfűnek kedvezett, így ez a két csapat játék nélkül jutott fel, míg a többiek nagy csatát vívtak. A visszavágókat vasárnap rendezték, melyet követően a Haladás VSE, a Gyöngyös, a REAC, a Dunaföldvár, a Szeged-Csanád GA II., a Mohács, a Salgótarján és a Cigánd örülhetett a feljutásnak.

Elméletileg ezzel kialakult a harmadosztály mezőnye, de még a vesztesek is bizakodhatnak, ugyanis garantáltan szükség lesz utólag feltöltésre visszalépések miatt, ebben az esetben a legjobb nem feljutó klubbal kezdődik a sor. A másodosztályból kieső Dorog, valamint a keleti csoportban bennmaradó Hajdúszoboszló is bejelentette már, hogy nem vállalják az NB III-as indulást. A feltöltésre csak a nevezések után kerülhet sor, így júliusra lesz meg várhatóan a teljes mezőny. A harmadosztályban változni is fog a lebonyolítás, ugyanis három helyett négy csoportos lesz a bajnokság, az eddigi 20 helyett 16 csapattal csoportonként.

Bács-Kiskun vármegye továbbra is egy csapattal rendelkezik, a Kecskeméti TE tartalékcsapata biztosan harcolta ki újoncként a bennmaradást, így a lila-fehér fiatalok a következő szezonban is megmutathatják magukat.

Az osztályozók eredményei: Haladás VSE (Vas)–Orosházi MTK-ULE 1913 (Békés) 1–0 (összesítésben 3–1), Gyöngyösi AK (Heves)–Pápai Perutz FC (Veszprém) 3–0 (összesítésben 4–0), Kállósemjén SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg)–REAC (Budapest) 1–2 (összesítésben 4–10), FC Dunaföldvár (Tolna)–Semjénháza SE (Zala) 6–1 (összesítésben: 10–2), Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (Fejér)–Szeged-Csanád GA II. (Csongrád-Csanád) 2–2 (összesítésben: 3–7), Dunaharaszti MTK (Pest)–Mohácsi TE 1888 (Baranya) 0–0 (összesítésben: 0–2), Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom)–SBTC (Nógrád) 0–2 (összesítésben: 0–5), Cigánd SE (Borsod-Abaúj-Zemplén)–Monostorpályi (Hajdú-Bihar) 2–0 (összesítésben: 3–2).