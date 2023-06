Virágh Ferenc januárban Tiszaföldvárról tért vissza a Kecskeméti TE kötelékébe, s bár eleinte nem jöttek az eredmények, fokozatosan találta meg a megfelelő utat fiatal csapatával. Ennek köszönhetően a KTE II. a 15. helyen zárt végül és fordulókkal a vége előtt bebiztosította a helyét a harmadosztályú mezőnyben.

– Nagyon fiatal, zömében 17-18 éves játékosok alkották a tartalékcsapatot, ehhez jöttek vissza különböző játékosok az első keretből a szezon során, illetve több fiatal az NB I-es keretből. Kialakult egy jó mag, időnként rutinosabb játékosokat is kaptunk egy-egy meccsre. Tavasszal ezzel együtt látszott, hogy taktikailag és fizikálisan is kell még további fejlődés ennek a csapatnak, úgyhogy volt feladat bőven. A nehezebb rajtban benne volt az is tavasszal, hogy nekem is meg kellett ismernem a játékosokat és a csapatot, hogy mire képesek éles helyzetben. Mire megszoktuk azonban a légkört, úgy elkezdtek jönni az eredmények is – tekintett vissza a tavaszra Virágh Ferenc, a csapat vezetőedzője.

A bajnokság végén sorban nyerte egy időszakban a meccseket a „kis” KTE, legyőzték a bajnoki címre hajtó Hódmezővásárhelyt is például.

– Egy hosszabb folyamat vezetett idáig, de már akkor is látszottak a jelei a jó formának, amikor még ez nem párosult eredménnyel. Sokszor az egyéni hibák pecsételték meg a sorsunkat pillanatok alatt, tehát látszott, hogyha ezeket ki tudjuk küszöbölni, akkor előre léphetünk. Tegyük hozzá, Major Szabolcs és Győri Benjámin személyében kettő gólerős játékost is elvesztettünk télen, hiszen ők a kooperációs megállapodás keretein belül Tiszakécskén edzettek. Amikor azonban egy sűrű, hétközi meccsekkel teli időszakra ők is visszatértek, akkor óriási erősítést jelentettek. Nélkülük kevesebb gólt szereztünk. Tavasszal a stábom is nagy segítséget adott, nem voltak sérültjeink se, ami nagyon fontos volt abban, hogy meginduljunk előre. Mondhatni, minden összeállt a bajnokság utolsó harmadára kis szerencsével – mondta Virágh Ferenc.

A tartalékcsapat esetében két nagy kihívás is vár egy edzőre, kezelni kell a fiatalokat, míg a tudat alatt talán kevésbé motivált visszajátszókat tűzben kell tartani. Virágh Ferenc szerint ezzel nem volt gond.

– A tulajdonos meghatározta a szezon előtt a csapat célját, a feladatunk az volt, hogy fiatalokat elkezdjük közelebb hozni a felnőtt futballhoz, míg az NB I.-es játékosoknak adott esetben megfelelő meccsterhelést adjunk. Lehetőség szerint ezt úgy, hogy maradjunk bent. A feladatainkat teljesítettük, így azt gondolom, ez is azt mutatja, hogy sikerült kezelni a fiatalokat és az idősebbeket is. Sok szervezezéssel járt természetesen mindig a keret kialakítása, sokat is kellett beszélgetni, főleg a fiatalokkal. Természetes, hogy időnként rendbe kell tenni a fejeket. Ami az NB I.-es játékosokat illeti, olyan közeget és hangulatot akartam kialakítani január óta, ahová szívesen jönnek vissza. Nagyobb sikernek tartottam a bennmaradásnál, hogy sokszor úgyis visszajöttek hozánk játszani, hogy azt a szakmai stáb nem tette nekik kötelezővé. Éppen ezért is mondtam mindig a meccsek előtt, hogy mi meccsnapokon nem a KTE II. vagyunk, hanem maga a KTE, mi képviseljük együtt a klubot – mondta Virágh Ferenc.

A bajnokság jól szolgálta a fiatalok fejlődését Virágh Ferenc szerint, akiknek jó belépő volt ez pályafutásuk elején.

– A felnőtt futball egy utánpótlás játékosnak nagy ugrás lehet, az NB III. is. Olyan tapasztalatokat lehet szerezni, amit a korosztályos bajnokságban nem. A fizikális oldalon láttam hiányosságokat, de ezt is meg kell tapasztalni, ezen lehet javítani idővel természetesen, hiszen ez az alapvető célunk is. Ez nem megy egyik napról a másikra persze – mondta Virágh Ferenc.

Az NB III-as bajnokság át fog alakulni, következő szezonban négy csoportban egyaránt 16 klub harcol majd céljai eléréséért. A „kis” KTE esetében az alapcélok nem változnak, akkor sem, ha esetleg nagyobb mozgás lesz a játékoskeretben.

– Az alapcélok nem változnak, a fiataloknak és az NB I.-es játékosoknak is megadjuk a megfelelő játéklehetőséget adott esetben. Akinek természetesen lesz nagyobb lehetősége a fejlődésre, azoknak meg kell adni ehhez a magunk részéről a támogatást, akár úgyis, hogy elengedjük a tartalékcsapatból, hiszen a másik oldalon ott kopogtatnak majd az utánpótlásból érkező fiatalok is az U19-ből és az U17-ből akár. Akikben látjuk a lehetőséget, azokat szeretnénk minél hamarabb fentebb megnézni – zárta gondolatait Virágh Ferenc.

A Kecskeméti TE II. szerdán meg is kezdte a felkészülést a következő szezonra. A keretben biztosan lesznek változások, sok fiatal kerülhet ismét fel, míg akadnak távozók is. A végleges keretet minél hamarabb szeretné kialakítani a stáb a bajnoki rajt előtt, erre az edzőmeccsek adnak majd lehetőséget még a nyár folyamán.