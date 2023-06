Varga Ádám kiegészítő embernek számított a kecskemétiek keretében, a szezon során 8 bajnokin kezdőként, 1 alkalommal csereként lépett pályára az OTP Bank Ligában, míg a MOL Magyar Kupában kétszer is kezdett. A Ferencváros nem hosszabbította meg a korábbi válogatott Bogdán Ádám szerződését, így számítani lehetett rá, hogy új kapust keresnek Dibusz Dénes mellé, a megoldást végül "házon belül" oldották meg Varga visszarendelésével.

Varga Ádám kecskeméti színekben mutatkozott be kezdőként az NB I.-ben, de a Ferencvárossal korábban már nyert bajnoki címet is, ami mellé a KTE-vel egy bajnoki ezüst is odakerült a szezon végén.