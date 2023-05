Sokáig csak „altatták” a csapatok a kilátogató nézőket, de aztán a félidő hajrájában alaposan rákapcsoltak, hiszen alig nyolc perc alatt négy találat született. A 31. percben Tóth szerzett vezetést a vendégeknek, egy védelem mögé belöbbölt labdát lőtt el Cseh mellett nyolc méterről (0-1). Csupán két perc kellett az újabb újpesti gólhoz, egy szöglet után Dékei reagált a leggyorsabban egy kipattanó labdára, amit a lábak között a hálóba is lőtt (0-2). Újabb kettő minutumnak kellett eltelnie ahhoz, hogy szépítsen a „kis” KTE, egy kezezés miatt megítélt büntetőt Major Szabolcs értékesített (1-2). A szünet előtt azonban visszaállt a kétgólos különbség, ismét egy szögletnél mélázott el a hazai védelem, Hajdu a lecsorgó labdát öt méterről pofozta a hálóba (1-3). A második félidő legelején azonnal visszajött Virágh Ferenc csapata a meccsbe, Györgye is egy szöglet utáni kavarodást használt ki (2-3). A gólzápor ezzel viszont elállt, a csapatok újabb gólt nem tudtak szerezni, az Újpest egy büntetőt is kihagyott, így maradt a 2-3.

Az NB III-as bajnokság ezzel lezárult, a KTE II. a 15 helyen fejezte be az idényt, ezzel megőrizte tagságát.

A közép csoportban az Iváncsa szerezte meg a bajnoki címet, így osztályozót játszhat a feljutásért. A Makót és a Balassagyarmatot korábban kizárták már, mellettük a Bán-Dalnoki LA búcsúzott a harmadosztály küzdelmeitől.

– Jól kezdtük a mérkőzést, kezdeményezően léptünk fel, mégis mi kaptuk az első gólt. Védekezésben élesebbnek kellett volna lennünk. A két kapott gól után vissza tudtunk jönni a meccsbe, büntetőt is rúgtunk, a játékunk is rendben volt. Gyorsan visszarántott minket azonban Újpest, mivel a szünet előtt ismét egy szöglet utáni lepattanóból növelte előnyét. Fordulás után tudtuk növelni a játék minőségét, majd a góljaink számát. Az utolsó húsz percben szinte egykapuztunk, több gólszerzési lehetőségünk is volt, de azok kimaradtak. A vereség ellenére büszke vagyok a srácokra, nem volt már igazi tétje a találkozónak, nagyszerű mentalitással remek játékot mutattak az utolsó mérkőzésükön. Köszönet jár még a hazai közönségünknek, végig buzdították a csapatot, nagy erőt adtak a hajrában – értékelt Virágh Ferenc, a KTE II. trénere.

Kecskeméti TE II. – Újpest FC II. 2-3 (1-3)

Kecskemét, 80 néző. Vezette: Muhari (Bőhm, Dobos)

KTE: Cseh – Hatvani (Kuchta 81.), Major Sz. (Kovács Á. 68.), Major E. (Horváth M. 68.), Győri B., Jászai-Deák, Győri Á., Barkóczi (Lovas A. 68.), Szalai Sz., Györgye, Szamosi (Vén 68.). Vezetőedző: Virágh Ferenc

Újpest: Miklósi (Nagy Z. 60.) – Simon, Eckl, Horváth B. (Horváth D. 17.), Burzi, Tamási (Árki 70.), Hajdu (Hajdi 60.), Geiger, Tóth Á., Dékei (Qasim 70.), Lukáts. Edző: Kovács Ervin

Gól: Major Sz. (35.), Györgye (47.) ill. Tóth (31.), Dékei (33.), Hajdu (38.)