Kiválóan kezdett a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét és 2–8-ra megléptek a vendégek, majd Gavinnek ekkor sikerült betalálnia és felhoznia három pontra a Szolnokot. Az amerikai villant meg ismét, és a kettő plusz egyes akcióval már egál állt a táblán. Williamson pontjaival már az Olajbányász vezetett, de Klobucar triplával tudott reagálni, és fordítani. Kiegyenlített küzdelem folyt ezután a parketten, fej-fej mellett haladtak a csapatok. Townes betörése után 17–19-re változott az eredmény, de ezután két kettessel a házigazda tudta megnyerni az első etapot, 21–19.

Pongó négy pontjával folytatódott a szomszédvári csata a második negyedben, majd csapattársai is csatlakoztak, és hamarosan tízre nőtt a differencia, 29–19. A hazai rohanást Klobucar triplája törte meg, 29–22. Lukács távolijával ismét tízre növelte fórját a Szolnok, és mindhiába igyekezett Tóth Barna és Fazekas hármasaival zárkózni a KTE, a félidőre 44–35-ös hazai vezetés mellett mehettek a felek.

Dramicanin jegyezte az első pontokat a második félidőben, a szerb erőcsatár rögtön egy hármassal köszönt be. Williamson, majd Gavin reagált erre, 48–38. Karahodzics kettesével jött be újra aztán tíz alá a hírös városi alakulat, majd Townes villanását követően, 53–46-nál időt kért a hazai gárda. Ezt követően megrázta magát az Olajbányász, a harmadik etap hajrájában pontosabban céloztak a kecskemétieknél, és 65–51-re megléptek.

A záró etapban Durham triplájára Townes adott egyből választ, majd Révész egy középtávolit küldött a helyére, 70–54. a KTE soraiban Dramicanin vállalkozott többször is eredményesen, de a túlsó térfélen is rendre betaláltak a házigazdák, Pongó hármasával, 75–58 állt a táblán. Durham révén már húsz pont is volt a különbség, ám nem adták fel a Forray-tanítványok, és elkezdték faragni a hátrányt. A hajrában a fiatalok kaptak lehetőséget kecskeméti oldalon, és éltek is vele, bejöttek tíz pont alá, a fordításra viszont idő már nem maradt. A végeredmény: 87–79. Folytatás pénteken 18 órától a Messzi István sportcsarnokban.

– Gratulálok az Olajbányásznak, megérdemelten nyertek.

– értékelt Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – De a saját csapatomnak is jár a gratuláció. Sok sebből vérzünk, de aki ma pályára lépett, az megtette a tőle telhetőt. A maximumot kiadtuk magunkból, tisztességesen helytálltunk, nincs okunk szégyenkezésre. A fiatalok értékes perceket töltöttek a pályán, ennek külön örülök. Ebben a felállásban nem meglepetés, hogy a Szolnok nyert. Inkább az, hogy ilyen szoros eredményre kényszerítettük a hazai csapatot. Pénteken újra találkozunk. Még nem tudom, hogy milyen összeállításban, de megpróbálunk nyerni.

Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 87–79 (21–19, 23–16, 21–16, 22–28)

Szolnok, Tiszaligeti sportcsarnok, játékvezetők: Benczur Tamás, Tőzsér Dénes, Nyilas István.

Szolnok: Durham 13/9, Gavin 18, Lukács 7/3, Williamson 10, Subotic 5. Csere: Sebők 2, Pongó Máté 9/3, Vincze 1, Arabo Gilszki, Rudner 8/6, Révész 14.

Kecskemét: Townes 13/3, Tóth B. 10/6, Klobucar 6/6, Dramicanin 15/3, Karahodzsics 8. Csere: Takács E. 3/3, Kiss D. 4, Fazekas M. 8/6, Botka 3/3, Wittmann 4, Ivkovic 5.