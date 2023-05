Az NB II-ben még egy forduló vár a mezőny nagy részére, de itt az igazi izgalmak már minden Bács-Kiskun vármegyei gárda számára megszűntek. A férfiaknál a déli csoportban a Mizse KC már rég bebiztosította bajnoki címét, így a második Csepel elleni 28–28-as döntetlen is belefért nekik a hajrában. A már biztosan 11. KTE U23 nem lépett pályára, míg a Kiskunmajsa 25–25-ös döntetlent ért el a Dunaharaszti ellen, ezzel 9. helyen áll.

A dél-nyugati csoportban már biztosan az utolsó helyen végez a Kiskőrös, ennek ellenére becsületből szép eredményt ért el a KSK, mely Dunaújvárosban nyert 32–31-re. A Kalocsai KC is garantáltan a 7. helyen végez majd, így a Pécsen elszenvedett 34–21-es vereség sem számított esetükben túl sokat.

A női bajnokság dél-keleti csoportjában a Mizse KC és a Bácsalmás is az 5. pozícióért küzdhet még. A PVSE egy pontos előnyben van a vármegyei riválishoz képest, hiszen hiába kapott ki Szeghalmon 38–37-re, közben a Lajosmizse is alulmaradt 32–21-re Szarvason. Az utolsó körben ezzel együtt a Mizse még befoghatja a Bácsalmást.

A vármegyei élvonalban a nőknél a bajnoki cím volt még a tét az utolsó felsőházi fordulóban. A Nemesnádudvar a Kiskunmajsát fogadta, mely az előző körben megtette azt a szívességet, hogy legyőzte az akkor még élen álló Kalocsát. A címvédőt már nem tudták megviccelni, az NKSZE hazai pályán 31–26-ra nyert, így hiába győzte le a Kalocsa 44–31-re a Kiskunhalast, a második hely jutott a KKC-nek ebben az idényben.

A férfiaknál viszont szépen ünnepelhetett a Kalocsa, mely már fordulókkal ezelőtt bajnok lett, ezt az Euroscale Kecskemét 30–26-os legyőzésével foglalta keretbe. A Kecskemét így is megszerezte a második helyet, miután a Kalocsa 30–28-ra nyert Soltvadkerten. Két további mérkőzést rendezték még az alsóházban is. A Kecskeméti Kézilabda Sport 33–31-re verte meg a Balogh Tészta Tiszakécskei VSE-t, míg a Soltvadkerti KUSE 32–21-re a Bácsalmási PVSE-t.