Önbizalommal tel­ve utazhat a KTE a főváros­ba, hiszen a Ferencváros 2–0-s legyőzése nem a szerencsének volt köszönhető, a kecskemétiek végig bátran és jól futballoztak a bajnok ellen. Az Újpest ugyan egy kisvárdai vereség után várja a találkozót, de a fővárosi liláknak már nincs komolyabb tét a hajrára, maximum az, hogy szépen búcsúzzanak el közönségüktől, ami viszont kellő motivációt jelenthet számukra.

A korábbi két összecsapáson a kecskemétiek hagyhatták el elégedettebben a pályát, idegenben tavaly ősszel 2–1-re nyerni tudtak Szabó István tanítványai, majd idén egy emlékezetes meccsen, az utolsó tíz percben tudott pontot menteni kétgólos hátrányból a KTE, akkor 2–2 lett a végeredmény.

Mindkét mérkőzés hőse az újpesti nevelésű Tóth Barna volt, aki összesen három gólt szerzett eddig korábbi klubja ellen ebben a bajnokságban.

– A két nap pihenő mindenképpen jót tett az FTC elleni siker után a csapatnak, de az is, hogy újra egy komoly mérkőzésre készülhetünk már az Újpest ellen – mondta Tóth Barna, a KTE támadója. – A fókusz megvan, azt érzem a csapaton is, hogy maximálisan az utolsó két körre koncentrál mindenki. Jó teljesítményt akarunk nyújtani, és szépen zárni a szezont. Nagyon örülünk, hogy idáig eljutottunk, de a cél nem változott, kell még egy pont, ennek szellemében megyünk Újpestre is. Valóban jól kijött eddig nekem az Újpest ellen, most is boldog lennék, ha gólt tudnék rúgni, de a legfontosabb, hogy a csapat elérje a célját – tette hozzá a KTE játékosa.

A Kecskeméti TE számára egyszerű a képlet, amennyiben pontot szerez, biztosan megvan a második hely, de ez akár eldőlhet vasárnapig is, ehhez az kell, hogy se a Paks, se a Debrecen ne nyerjen addig.

A mérkőzést vasárnap 17 óra 30 perckor rendezik a Szusza Ferenc Stadionban.