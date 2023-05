Egy évvel ezelőtt örömmámorban úszott a csapat és vezetősége, hiszen kishíján „söpréssel” jutott az NB I/B-be a KNKSE felnőttcsapata, és a gárda komoly tervekkel vágott neki a másodosztálynak. A klub gazdasági helyzete azonban felülírta az álmokat, és egy nehézségekben gazdag, győzelmekben szegény esztendő következett, így a klub most az NB II-re készül, miután újoncként azonnal búcsúzni kényszerül.

Már ősszel edzőt váltott a felnőtt alakulat, hiszen dr. Paic Róbert helyére az ifit vezénylő Mátrai Péter került, a keret felnőtt játékosainak jelentős része távozott, a kényszerű fiatalítás dupla terhet rótt edzőre és játékosra egyaránt. Ennek ellenére mindenki sportszerűen és becsülettel tette a dolgát, hiszen így szólt a megegyezés a versenyév végéig.

Eldőlt, hogy az idény végén Mátrai Péter távozik a klubtól, a szakember Kozármislenyben folytatja pályafutását, ahol az utánpótlás szakmai munkáját irányítja majd. Ezzel együtt a KNKSE megegyezett a klub korábbi játékosával, Bíró-Kisjuhász Petrával, aki a következő szezonban a felnőtt- és ifjúsági csapat vezetőedzője lesz. A korábban a Kecskeméti Sportiskola utánpótlás csapatainál tevékenykedő szakember haladéktalanul nekiállt az új keret kialakításának.

– Nagyon örültem a megkeresésnek, hiszen ős-kecskeméti vagyok. Most kinyílt egy ajtó, amire remek lehetőségként tekintek, még úgy is, hogy egyelőre nem terveztem, hogy felnőtt csapat edzője legyek. A vezetőség által felvázolt elképzelés szerint fiatal, erősen kecskeméti kötődésű csapatunk lesz, a felnőtt- és utánpótlás gárda között korban nem lesz nagy szakadék, így örömmel vállalom a kihívást! Haladéktalanul munkához láttam, zajlanak a tárgyalások, amint lesz érdemi fejlemény, arról beszámolunk. Most mindenki szusszan egyet a küzdelmes év után, aztán július közepén nekilátunk és elkezdődik az edzésmunka – nyilatkozta Bíró-Kisjuhász Petra.

A KNKSE vasárnap 17 órakor a PEAC ellen utolsó hazai bajnoki meccsét vívja ebben a szezonban.