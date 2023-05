Némi meglepetést keltett a találkozó elején, hogy bár mindkét csapat azonnal belevetette magát a küzdelembe, veszélyt eleinte inkább a hazai csapat teremtett. Először a veterán Torbán Csaba. A 7. percben szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak balról, a Fülöpszállás kapujától jó 25 méterre. Torbán jobbal tekert a hosszú sarok felé, a labda pontosan be is tekeredett volna a kapuba a bal kapufa mellett, de Nagy Tamás bravúros vetődéssel szögletre mentett, hogy aztán a szögletet követően is a levegőben úszva kelljen tisztáznia. A 11. percbe Csorba Sándor volt nagyon harcos a vendégek szögletzászlója közelében, meg is szerezte a labdát, remekül ívelt középre, ahol Szabó Gábor érkezett, és vette le a labdát. Előtte már csak egy kapus és egy védő állt, és akkor egy pillanatra mindenki lemerevedett, mint a csocsó-asztalnál, amikor a támadó megfogja a középcsatár fejével a labdát. Szabó bármilyen vendég mozdulatra várt, hogy a kapuba helyezhessen, de senki nem mozdult. Egy passzal is próbálkozott, a labdát visszakapta, a védők végül felszabadítottak a szokatlan helyzetből. Az elején látottak alapján az aztán már nem keltett meglepetést, hogy a 16. percben a vezetést is megszerezte a hazai csapat. Ódor Zoltán ívelt be a szögletet a rövid sarok irányába, Torbán ment a labda elé úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, az ötös sarkáról megfejelte a labdát a hossz sarok irányába, az egyet pattant, majd a jobb felső sarokban kötött ki, 1–0. Hat percre rá Csorba Sándor kapott hosszúnak tűnő, végül mégis jónak bizonyuló labdát a bal oldalon, be is tört a 16-oson belülre, a kilépő vendég kapus újra bravúrral mentett. Elkezdett ébredezni a Fülöpszállás is, az néhány ígéretes indítás azonban, amelyet követően ziccer alakulhatott volna ki, rendre lesen találta a kiugró Csordás Zoltánt. A 39. percben Tóth Szabolcs ívelt a kapu elé, a hazai portás, Horváth Mihály kiöklözte a labdát. Az visszakerült Tóth Szabolcs elé, aki nem teketóriázott, 30 méterről nagy erővel kapura bombázott, Horváth bravúrral mentett szögletre. Egy percre rá Torbán elé hullott le egy labda a 16-os előtt, ő kapásból kapura lőtt, a lövés nyomán a labda nehézbombázóként tartott a léc alá, Nagy Tamásnak minden tudására szüksége volt, hogy háríthasson.

Az 50. percben Csorba Zoltán iramodott meg a bal oldalon, a szögletzászló közelében a vendégek kapusán is túljutott, beadása meg is találta a hosszú saroknál Szabó Gábort, ő azonban rosszul találta el a labdát, nagy helyzet volt. Ezt követően a Fülöpszállás egyre nagyobb erőfeszítéseket tett az egyenlítés érdekében, igazi ziccert azonban nem sikerült kidolgozniuk, szervezetten, lelkesen, egymást kisegítve védekezett a Helvécia, beszorulva nem is voltak, hiszen ígéretes támadásokat is tudtak vezetni. A 74. percben egy előreívelést követően Torbán iramodott meg a bal oldalon, egy védő szorosan mellette, de mire a nézőtéren megállapították a szurkolók, hogy ez onnan ballal alighanem reménytelen helyzet, Torbán egy pattanás után ballal, 25 méterről a kapu bal oldalába bombázott, 2–0. Igyekezett fokozni a nyomást a lelkes szurkolók által is támogatott Fülöpszállás, de továbbra sem sikerült meggyőzően megbontaniuk a hazai védelmet. A 80. percben Vajda Bálint elé pattant a labda, teketóriázni nem volt ideje, azonnal rászúrta, a labda azonban a jobb saroknál a kapufa tövére pattant. A Fülöp az utolsó pillanatig küzdött, de az eredményem már nem sikerült változtatnia az éllovasnak, záró momentumként, néhány perccel a hetvenedik életévét szeptemberbe betöltő Csorba Zoltán beállása Földes Lóránt fejelt egy beadást követően a bal felső sarok mellé. Megérdemelten nyerte meg a hazai csapat a végig küzdelmes, és a küzdelem dacára példásan sportszerű mérkőzést.

–A legutóbbi három fordulóban nem értünk el túlságosan jó eredményeket, erős csapatokkal játszottunk, két vereséget, egy döntetlent értünk el. Nem számítottam arra, hogy éppen ma, az éllovas ellen sikerül majd bravúrt elérni, miután igen sokan hiányoztak, ugyanis sok volt a sérültünk és többen nem is értek rá. Ennek ellenére sikerült megnyernünk a mérkőzést, szép meglepetés-győzelmet arattunk annak köszönhetően, hogy a csapatból mindenki a szívét, lelkét is kitette a pályára. Büszke vagyok a srácokra.

–Kikaptunk, de ezzel nem dőlt össze a világ, ettől függetlenül haladunk a célunk felé – értékelt Deák Sándor, a Fülöp szakvezetője. – Biztos vagyok benne, hogy az a két hét, amíg ne játszottunk bajnokit, mert szabadnaposak voltunk és mert aztán meg nem jött el az ellenfél, rányomta a bélyegét a társaság mai teljesítményére. A második félidő már jobban tetszett, akkor sikerült nyomást gyakorolnunk a hazaiakra, az első félidőben csak kerestük a labdát. Az volt az érzésem, hogy az első félidőben a hazaiak jobban akarták a győzelmet, és úgy gondolom, hogy ott dőlt el ez a találkozó. Keseregni csak ma délután fogunk egy kicsit, utána dolgozunk tovább a sikerért.

Helvéciai SE–Fülöpszállási SE 2–0 (1–0)

Helvécia, 130 néző, vezette: Bosnyák Sándor (Marton Renáta, Végh Ferenc)

Helvécia: Horváth M. – Juhász, Palásti, Kalló, Szöllősi, Ódor,. Csorba S. (Komáromi 74.), Szabó G. (Kovács G. 85.), Börönde, Csorba II. Z., Torbán (Csorba I. Z. 89.)

Fülöpszállás: Nagy T. – Petrányi, File, Pataki (Andó 61.), Tóth Sz. (Kovács P. 61.), Csordás, Vajda, Földes, Mátyás, Pusztai, Nagy A.

Gól: Torbán a 16. és a 63. percben.

Sárga lap: Ódor az 56. percben.