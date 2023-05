A Lajosmizse jelenleg 26 pontot gyűjtve a 9. helyet foglalja el a tabellán. Ami, ha az őszi végeredményt nézzük, jónak mondható, mert akkor mindössze tizenegy pontot szereztek és az utolsó, 14. helyen álltak.

– A bajnokság kezdete előtt az volt a célkitűzésünk, hogy a közép pozíciónkat erősítsük meg – mondta Árva Zsolt technikai vezető. – Ez azt jelentette, hogy ötödiktől a nyolcadik helyig, de akár a kilencedik hely is számunkra elfogadhatók. Innen persze a későbbiekben szeretnénk továbblépni. Az őszi szereplésünk nem úgy sikerült, mint ahogyan azt szerettük volna, most tavasszal pedig már eddig több pontot gyűjtöttünk, mint egész ősszel összesen. Ez talán annak köszönhető, hogy többet tudtunk együtt készülni, elkerültek a problémák, illetve voltak hiányosságok posztokon, amelyeken most sikerült erősítenünk. Az döntően befolyásolja a mérkőzéseket, hogy mennyire tudnak minőségi játékosok a rendelkezésünkre állni. Egy óriási erősítésünk az volt, hogy le tudtuk igazolni Tajti Norbertet, aki a 2021/2022-es bajnokságban még a Tiszakécskei LC NB II.-es csapatának a hálóját őrizte. Amióta itt van sokat változott a játékunk, többet profitálunk belőle, mert nagyon labdabiztos, és látszik rajta a magasabb osztályban eltöltött évek. Nyilván ő is csak akkor tud segíteni, ha előtte mindenki odateszi magát. Példa erre a Harta elleni mérkőzés, amit nagyon jól kezdtünk, de utána visszaestünk.

Norbi óriási ziccert fogott és meccsben tartott bennünket.

Árva Zsolt Kiss Lászóról is beszélt, aki jó néhány kiló leadott. Róla elmondta, hogy régóta a csapat tagja és az elmúlt egy évben változás történt az életében. Munkahelyet váltott, így tud edzésre járni. A legszembetűnőbb változás azonkívül, hogy leadott pár kiló az, hogy szinte száz százalékban tudta eddig látogatni az edzéseket. Nincs eltiltása, alig van sárga lapja, nagyon koncentrált. Éppen ezért a klub vezetése úgy döntött, hogy legyen ő a csapatkapitány, mert megérdemli. Előzőleg is nagyon sok alkalommal helyt állt, és olyan labdarúgó, aki inspiráció a többiek számára, hogy ha vannak nehézségek, akkor abból vissza lehet jönni. Meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy a testsúly és az edzettségi állapot minden a helyén legyen. Kiss László viszi a hátán a csapatot, tolja előre, mert van hozzá kondija, fizikuma. Amit eldöntött magában, azt végre is tudta hajtani. Árva Zsolt ezúttal is megköszönte Kiss Lászlónak azt a munkát, amit eddig tett a csapat érdekében és azt kívánta, hogy ez hosszan tartó legyen.

– Most vasárnap Kecelre utazunk. Minden alkalommal elmondom, hogy minden mérkőzést szeretnénk megnyerni, amelyiket nem tudjuk, ott pedig nem szeretnénk vesztesként elhagyni a pályát. Ez a legfontosabb, és ez a fő célunk – tette hozzá Árva Zsolt.