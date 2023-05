Koncentráltan kezdett a hírös városi alakulat Szolnokon, Karahodzsics és Klobucar pontjai után 2–5 állt a táblán. Barnes révén egyenlített, majd fordított is a házigazda, 9–7. A negyed közepén Wittmann hozta helyzetbe Kiss Dávidot, aki szépen forgatta meg ellenfelét a palánk alatt, majd termelte be a labdát a gyűrűbe, 9–9. Két szolnoki duplára Dramicanin távolról válaszolt, 13–12. Több támadás is kosár nélkül végződött, majd a 9. percben Karahodzsics büntetőivel újra a KTE vezetett, 13–14. Az etap végül döntetlen állással, 18–18-cal ért véget.

Klobucar a vonalról, Dramicanin a palánk alól volt eredményes, 18–22. A másik térfélen Révész volt határozott, 20–22, majd Wittmann maradt üresen, és biztos kézzel értékesítette a trojkát, 20–25. Egy pontra zárkózott az Olajbányász, 26–27-nél Forray Gábor időt kért. 29–29-nél újra egál állt a táblán, majd átvette a vezetést a hazai alakulat, 34–32. Kiss Dávid sikeres büntetői után már a Szolnok tartott taktikai értekezletet, 34–34. A dudaszó előtt Townes nyargalt végig a pályán, és fejezte be ziccerrel, 34–36.

A nagyszünet után Townes és Karahodzsics növelte a differenciát, 34–40. A hazaiaknál Williamson vette hátára csapatát, majd Lukács és Subotic kosarai után beérte a KTE-t a Szolnok, 42–42. Kucsera zsákolt, míg Barnes csak egy egypontost tudott bedobni. Wittmann tempója tökéletes volt, 43–46. Dramicaninnak ütöttek oda hármasdobás közben, a megítélt büntetőket elsüllyesztette, 43–49. Gavin és Durham révén faragott hátrányából az Olajbányász, 47–49. Ami az előbb a fault miatt nem ment be, ezúttal már igen, Dramicanin volt tűpontos távolról, 47–52. Révész gyötörte be a labdát a gyűrűbe, majd technikait kapott, Wittmann pedig élt az ingyen pontszerzés lehetőségével, 49–53. Még kétszer próbálkozhatott ugyanonnan nem sokkal később, 49–55. Durham hármasára Kucsera válaszolt közelről, 52–57. A Kecskemét csapatkapitányát csak szabálytalanság árán tudták feltartóztatni, ezúttal sem remegett meg a keze Wittmannak a vonalon, 52–59. A negyedet Gavin trojkája zárta, 55–59.

Dramicanin ment a lepattanóért, és tette vissza, 55–61. Egy Lukács tripla ott, egy másik Wittmanntól itt, 58–64. Jó védekezés után Townes ellen faultoltak, a büntetők közül az elsőt tudta értékesíteni, 58–65. Durham és Subotic hozta közelebb a csapatokat, 62–65. Karahodzsics egypontosai a helyükre kerültek, 62–67. Révész reagált, majd pattanót gyűjtött be, 64–67-nél szolnoki időkérés következett. Durham triplája nem volt pontos, míg a túloldalon Karahodzsics vissza pöccintett labdája igen, 64–69. Gavin és Durham villant meg kintről, 70–69-nél Forray Gábor rendelte magához tanítványait. Durham maradt bántóan egyedül, 73–69. Révészt verte át a palánk árnyékában Karahodzsics, 73–71.Townes loholt végig az egész pályán, és egyenlített 73–73, de Durham elkapta a fonalat, 76–73. Karahodzsics remekül használta ki fizikális fölényét, 76–75. Subotic állt bele triplába, 79–75. KTE időkérés után kimaradt Townes tempója. Barnes az alapvonalon tört be, és tette fel a palánkra, 81–75, a végeredmény: 83–75 lett.

– Gratulálok az Olajnak – kezdte értékelését Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Nehéz mit mondani, amikor az esélyesebb csapat otthonában 37 percig kontrolláljuk a játékot, majd az utolsó pár percben újra előjönnek azok a gyerekes hibáink, amelyek miatt most itt vagyunk, nem pedig a négy között. Az első félidőben domináltuk a lepattanókat, a védekezésünk megfelelő volt. A végén a támadó lepattanókat leszedte a Szolnok, és második szándékból büntettek, bedobták a triplákat. Keserű szájízzel megyünk most haza, de holnaptól már készülünk a szombatra, ahol szintén fizikális, kemény csata vár ránk. Nem dőlt el semmi, szeretnénk visszavágni, és egyenlíteni a párharcban.

Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83–75 (18–18, 16–18, 21–23, 28–16)

Szolnok: Durham 14/12, Lukács N. 14/6, Barnes 12, Subotic 14/6, Williamson 7. Csere: Révész 8, Gavin 8/6, Sebők 3/3, Pongó 3/3, Rudner.

KTE: Townes 11, Klobucar 12, Kucsera 4, Fazekas -, Karahodzsics 17. Csere: Wittmann 14/6, Dramicanin 13/6, Kiss D. 4, Tóth B.

A párharc következő mérkőzését szombaton este 19 óra kezdettel vívják a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.