Egy fontos és lényegi kérdés - de csak egy! - már eldőlt a vármegyei első osztályban, nevezetesen hogy a Kiskunfélegyháza megnyerte a bajnokságot. A Kiskunfélegyháza–Harta találkozó az egyetlen mérkőzés, amit a többinél előbb játszanak, ma délután, 17 órai kezdettel. Érdemes lesz kilátogatni a találkozóra, hiszen azt követően kapják meg az érmeket a bajnokcsapat játékosai, illetve a bajnokcsapatnak járó trófeát, no meg az is borítékolható, hogy a vendégcsapat, a jövő hétvégi kupadöntőben érdekelt Harta nem csak kirándulni és udvariasan tapsolni utazik a bajnok otthonába.

A szombati nap leginkább várva várt összecsapása a Bajai LC–Bácsalmási PVSE összecsapás. Mindkét gárda számára óriási a tét. A bajaiak győzelem esetén megszerzik az ezüstérmet. Amennyiben azonban a Bácsalmás győzni tud Baján, akkor Teslic Igor csapata vehet át érmeket a bajnokság zárása után. Egy biztos, nagy mérkőzés, igazi rangadó várható. A minél szebb színű éremhez a Jánoshalmának is be kell gyűjteni a három pontot. Fenyvesi Ferenc csapatának egyáltalán nem lesz könnyű dolga, hiszen Tiszakécskére látogat. És bár a Tiszakécske II. ezen a tavaszon arról lett híres, hogy idegenben több pontot gyűjt, mint hazai pályán, a másik tulajdonsága a kécskei társaságnak a kiszámíthatatlanság, és ez az, amivel számolnia kell a szintén az ezüstéremben reménykedő jánoshalmiaknak. Ráadásul amennyiben pénteken győz a bajnokcsapat, a Tiszakécske II. megelőzheti a Hartát. A kiskőrösi szomszédvári derbinek – a Soltvadkert a vendég – ezúttal a vendégcsapat az esélyese, de a vadkert edzője, Molnár László pontosan tudja, hogy hiba lenne leírni a helyezése alapján a Kiskőröst. A Kunbaja a Kecelt fogadja, a hazaiak győzelemmel bebiztosíthatják a 9. helyüket, esetleg egyet még előzhetnek is. A Kecelnek azért lenne szüksége a három pontra, hogy ne tudja megelőzni a vele megegyező pontszámmal rendelkező Akasztó, Kecskemét tandem egyik tagja sem. Utóbbi két csapat idegenbe utazik, és arról a Lajosmizse, illetve a Kalocsa igyekszik gondoskodni, hogy ne tudjon előzni sem az Akasztó, sem pedig a Kecskeméti LC.

Tét nélküli mérkőzés tehát a zárófordulóban sincs, sőt.

Péntek 17.00:

Kiskunfélegyháza–Harta SE

Szombat, 17.00:

Tiszakécskei LC II.–Jánoshalmi FC, Kiskőrösi LC–Soltvadkerti TE Variens, Bajai LC–Bácsalmási PVSE , Kunbajai SE–Kecel FC, Anda Kalocsa FC–Kecskeméti LC, Lajosmizsei VLC–Akasztó FC.







A vármegye I. állása

1. K.-FÉLEGYHÁZA 25 18 3 4 63–21 57

2. BAJAI LC 25 13 7 5 49–34 46

3. JÁNOSHALMA 25 13 6 6 43–27 45

4. BÁCSALMÁS 25 12 7 6 44–28 43

5. HARTA 25 10 6 9 57–46 36

6. TISZAKÉCSKE II. 25 10 5 10 44–66 35

7. SOLTVADKERT 25 8 10 7 40–34 34

8. LAJOSMIZSE 25 8 8 9 34–40 32

9. KUNBAJA 25 8 6 11 37–42 30

10. KECEL 25 8 3 14 40–58 27

11. AKASZTÓ 25 7 6 12 31–37 27

12. KECSKEMÉTI LC 25 7 6 12 30–37 27

13. KALOCSA 25 5 9 11 34–45 24

14. KISKŐRÖS 25 4 6 15 29–60 18