A 2022/23-as bajnokság rájátszásában egy hét szünet után folytatódnak a párharcok, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a Szolnokkal került össze a bajnokság utolsó fázisában. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét az Arconic-Alba Fehérvár ellen maradt alul a negyeddöntőben, míg a Szolnoki Olajbányászt az Egis Körmend búcsúztatta.

Az alapszakaszban A Tisza-parton a KTE örülhetett győzelemnek, míg a Messzi István sportcsarnokban vívott találkozón az akkor még Gasper Potocnik vezette Olajbányász kerekedett felül. A Magyar Kupa bronzmérkőzésén is találkoztak egymással a felek, azt a találkozót követően a Szolnok nyakába akasztották végül a medált.

A piros-feketéknél a csalódást keltő bajnoki szereplés miatt menesztették a vezetőedzőt, a szezon hátralévő részében Szarvas Gábor irányítja a nyolcszoros bajnokot.

– Nem volt éppen a legideálisabb a felkészülésünk, hiszen a meccsritmus megszakadt, illetve létszámban sem voltunk meg.

– utalt a nehézségekre Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője.

– Utóbbi büszkeség is, hiszen felnőtt keretben nyolc olyan saját nevelésű játékos is szerepel, akik az U20-as, debreceni nyolcas döntőn szerepeltek a hétvégén. Így aztán gyakorlatilag hat játékossal tudtunk munkát végezni. Az első periódusban speciális foglalkozásokat tartottunk, és az utolsó pár napban egészültünk ki az U18-as akadémiai csapat tagjaival, így tudtunk öt az öt elleni szituációkat is gyakorolni. Köszönet ezért Dusan Markovicnak és tanítványainak. Mivel komoly meccsterhelést kaptak az U20-asok, így visszatérésük után még szinkronba kell hozni a fizikai állapotot. A Szolnoknak nem úgy sikerült a negyeddöntő, ahogyan azt tervezték, egylabdás meccsen maradtak alul az ötödik meccsen a Körmenddel szemben. Személyesen is megtekintettem a mérkőzést, izgalmas volt, bármelyik fél megérdemelte volna a továbbjutást. A Tisza-parton most nyilvánvalóan a hangulat kicsit negatívba fordult, és ez edzőváltással is párosult. Ellenfelünk stílusát ismertük, arra készültünk, amit eddig képviseltek. Az új szakmai stáb filozófiáját még nem ismerjük, a pályán kell majd adaptálnunk a változtatásaikat. Szeretnénk nyerni mindenképpen, és megszerezni a szezon végén az 5. helyet. Bízom benne, hogy szurkolóink elkísérnek minket a Tiszaligetbe is, és a végén együtt örülhetünk a sikernek.

A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Tiszaligeti Sportcsarnokban.