Szalai Gábor a KTE saját nevelésű játékosa, egész pályafutását lila-fehérben töltötte, amit egy rövid angliai kitérővel szakított csak meg. 19 évesen tért haza, akkor még az NB III-as együtteshez, mellyel végig járta az NB I-es dobogóig az összes lépcsőfokot, ezüstérmes volt az NB III-ban és az NB II-ben is a feljutó csapattal. Nagyon gyorsan alapembere lett a gárdának visszatérése után, már 106 tétmérkőzésen húzhatta magára a KTE mezt. Védő létére kifejezetten gólerős is, az NB III-ban 8, az NB II-ben 10, az NB I-ben pedig már 3 gólnál tart.

A magyar válogatott június 17-én Montenegróban, június 20-án a Puskás Arénában Litvánia ellen lép pályára Eb-selejtezőn.

Tököli Attila volt a KTE utolsó magyar válogatott játékosa

Utoljára több mint tíz éve, 2011-ben játszott KTE játékos a magyar válogatottban, akkor Tököli Attilát hívta be Egervári Sándor a nemzeti csapatba. A korábbi támadó két barátságos meccsen játszott akkor Azerbajdzsán (2-0) és Luxemburg (1-0) ellen, valamint egy Eb-selejtezőn Hollandiában is pályára léphetett (3-5). Ezek voltak egyébként utolsó mérkőzései nemzeti színekben az akkor 35. életévét taposó támadónak.

Bár a múltban több magyar válogatott játékos is megfordult Kecskeméten, lila-fehérben futballozva egyikük sem kapott meghívót. Váczi Zoltán, Bori Gábor, Balogh Béla, Farkas Balázs, Vaskó Tamás, Rajczi Péter, Koller Ákos, vagy éppen a most már Marco Rossi stábtagjának számító Laczkó Zsolt például Kecskemétet megelőzően szerepelt a nemzeti csapatban. Más utat járt be Forró Gyula, Gyurcsó Ádám, Debreceni András, Botka Endre és Csizmadia Csaba például, akik karrierjük egy fontos szakaszát töltötték fiatalon Kecskeméten, majd innen eligazolva rövidesen meghívót kaptak. Nem szabad megfeledkezni Fenyvesi Mátéról, illetve a kecskeméti születésű Czéh Lászlóra sem, akik szintén helyből indulva jutottak el később a válogatottságig, de nem kecskeméti színekben.

Más nemzeteknek annál inkább adtunk válogatott játékosokat, a teljesség igénye nélkül Francis Litsingi (Kongó), Vukasin Polekszics (Montenegró), Rafael Burgos (Salvador) és Foxi Kethevoama (Közép-Afrikai Köztársaság) is képviselte a KTE-t nemzetközi mérkőzésen például.