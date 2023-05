A Bácsalmási PVSE az előző szezonban remekül teljesített, hiszen a Kecskeméti NKSE mögött megszerezte az ezüstérmet az NB II-ben, ami hosszú idő óta a legjobb teljesítménye volt az együttesnek. Dankó Ervin csapata bizakodva vágott neki ennek az esztendőnek is, de sérülések miatt igen röviddé vált a kispad, ami az eredményeken is meglátszott a tavasz során. Az utolsó körben a már biztos bajnok PC Trade Szeged NKE-t fogadják szombaton 16 órakor, nem ideális helyzetben.

– Nagyon nehéz helyzetben vagyunk igazság szerint – mondta Dankó Ervin, a PVSE edzője. – A tavaszi fordulók során több sérülés is hátráltatott minket, így ez a tavaszi félév gyakorlatilag ennek a helyzetnek a menedzseléséről szól. Most is kilenc játékossal tudunk majd csak kiállni a mezőny legjobb csapata ellen. Sok sebből vérzünk, de az utolsó három-négy fordulóban ennek ellenére azért a küzdőszellemünk megvolt, reméljük így lesz ez a Szeged ellen is.

A Bácsalmás sokáig a dobogós helyekre is esélyes volt, azonban a sérülések tükrében teljesen reálisnak tartja összességében a csapat szereplését Dankó Ervin.

– A legjobb szó a viszontagságos erre a szezonra. Novemberben Kovács Szolanzs keresztszalagja elszakadt, ami nagyon befolyásolta a bajnokságunkat, ugyanis rengeteg gól esett ki ezzel a játékunkból. Utána a lányom (Dankó Lea - a szerk.) is megsérült a tavaszi bajnokság elején. Ha a tavalyi évünkre gondolunk csak, ez nagyjából 300 gól kiesést jelentett nekünk. Nem akarok ebben a helyzetben erre hivatkozni, de az biztos, hogy ehhez már vékony a keretünk. A mi első sorunk nagyjából a bajnokság első feléhez tartozik, akár a dobogóra is esélyes véleményem szerint, de ezekkel a sérülésekkel ez nem lett volna reális. Figyelembe véve ezeket a tényeket, a szereplésünk és az eredményünk reális, mert olyan csapatok végeznek majd előttünk, melyek létszámban, és anyagiakban is előttünk járnak. A jövőre nézve az biztos, hogy bővebb játékoskeret kell ahhoz, hogy merészebb célokat is kitűzhessünk – tette hozzá a Bácsalmás trénere.

Lajosmizsén nem lehetnek elégedetlenek az idei szerepléssel, hiszen akár az ötödik hely is elérhető még Hollós Máté együttesének azok után, hogy tavaly csak az utolsó körben vált biztossá a bennmaradás kiharcolása.

– A sérülések a mi felkészülésünket is hátráltatják már, a legutóbbi találkozón Vígh Laura térdével volt probléma, nem is tudom, hogy számíthatok-e majd rá. Megfogyatkoztunk belső poszton, de hazai pályán szeretnénk győzelemmel zárni és megszerezni az ötödik helyet – mondta Holló Máté.

A jelenleg hetedik Mizse KC a Békéscsaba U22-t fogadja szombaton 18 órakor, és a sikerrel egy helyet mindenképpen, de akár kettőt is léphetnek még előre, ha a Bácsalmás kikap az éllovastól. Nem csoda, hogy nincs hiányérzet a lajosmizsei trénerben.

– Úgy vágtunk neki ennek az évnek, hogy ne a kiesés elkerülése legyen a téma a végén. Az őszi szezonnal nagyon elégedett lehetek, vezettük is egy ideig a tabellát. Nagy gondjaink onnantól már nem lehettek, próbáltuk élvezni a játékot a folytatásban. akadtak mélypontok, de azért próbáltuk gyűjteni a pontokat, hogy minél közelebb legyünk a dobogóhoz. Akárhol is végzünk, ezzel az 5-7. helyezéssel elégedett lehetek. Egyelőre a jövő nem is téma, szeretnénk szépen lezárni és megünnepelni ezt az évet, mely nagyon hosszú volt, pláne annak tükérben, hogy rövid a kispadunk. A fáradtság nagyon érződik a csapaton, úgyhogy most a normális befejezésen van a hangsúly, utána majd beszélünk a jövőről – tette hozzá Hollós Máté.