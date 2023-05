Meggyőző játékot produkálva egyenlített a Sopron KC ellen vasárnap a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, így a szerdán 17 órakor kezdődő összecsapás hivatott eldönteni, hogy melyik gárda szerzi meg a pontvadászat 7. helyét. A kecskemétiek a Messzi István Sportcsarnokban bemutatott játékra alapozva szeretnék a szezont győzelemmel zárni a hűség városában.

– A legutóbbi mérkőzést nagyon jól kezdtük, kiépítettünk egy nagyobb előnyt, amelyet tartani tudtunk, és megérdemelten nyertünk - kezdte Forray Gábor vezetőedző. – A szokásos menetrendben, és az eltervezett stratégia mentén készülünk a harmadik összecsapásra is. Természetesen vannak olyan elemek, amelyeket még tudunk csiszolni, így a napokban ezeken lesz a hangsúly. A fiatalok újfent sok lehetőséghez fognak jutni. Remélem most is lesznek olyan éles szituációk, amelyek révén tudnak fontos tapasztalatokat szerezni. Győzelemmel szeretnénk zárni a bajnoki évadot, és megszerezni a hetedik helyezést. Szurkolóink biztatására számítunk!