A felnőtt csapattól búcsúztatni készültek a bácsborsódiak a 2022/23-as idény utolsó bajnokiján a csapat játékosát, Pulai Györgyöt, aki az idén december 9-én tölti be a hetvenedik életévét. A mérkőzés annak rendje és módja szerint megkezdődött, az ünnepelt fölvette a csapatkapitányi karszalagot, és elfoglalta a helyét a kapuban. Tizenhárom perc elteltével aztán leállt a játék. Cserét jeleztek a hazai kispadról Pulai Györgynek, aki elindult lefelé a pályáról. A hazai játékosok sorfalat álltak, az ünnepelt pedig, becenevén Csili, vagy a fiatalabbaknak Csili Papi, a labdarúgó társak és a közönség vastapsa közepette ballagott oda a bácsborsódi klub elnökéhez, Cifra Gáborhoz, aki nagy szeretettel mondott köszönetet a játékosnak, és nyújtotta át a klub ajándékát.

Bognár Anita, Bácsborsód polgármester asszonya rövid, de annál lényegre törőbb köszöntőjében kiemelte, hogy minden bizonnyal az lenne a legnehezebb helyzetben, akinek össze kellene számolnia, hogy az ünnepelt hány bajnokin, hány kupameccsen, hány falunapi derbin szerepelt becsülettel a borsódi csapatban. Bajnokin azonban már nem fog, bár az edzéseken még minden bizonnyal látni fogják – tette hozzá a polgármester asszony, hiszen nehéz is lenne nélküle Borsódon edzést elképzelni.

A köszöntőt követően, amely alatt Pulai Györgyöt a meghatottságát nem is igyekezett leplezni – persze az érzelmi felindulás tekintetében nem is volt egyedül –, átadta a csapatkapitányi karszalagot a legfiatalabb borsódi játékosnak, Pekli Noelnek.

– Pulai György az igazi klasszikus, a régi fából faragott, elnyűhetetlen labdarúgó, aki hozzáállásával, akarásával mindmáig példát tud mutatni a fiataloknak – mutatta be az ünnepeltet Varga Zsolt, aki az edzője is volt Csili papának. – És mutat is mindmáig, hiszen rendre gardírozza az ifiket. Ő a legszívesebben még most sem hagyott volna föl az aktív pályafutásával, de mi tagadás, a sportorvosnál a legutóbb már le kellett tennünk a nagyesküt, hogy valóban csak azért szeretnénk meghosszabbítani az igazolását, hogy méltó módon búcsúztathassuk el. Nagy egyéniség távozott tehát a felnőtt csapatból, de csak onnan, hiszen Pulai György itt marad köztünk, az egyesület mellett, és továbbra is példát mutat mindannyiunknak akarásból, céltudatosságból, klubhűségből, meg nem alkuvásból.