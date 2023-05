Az első két mérkőzésen egyaránt 3–0-ra tudott nyerni idegenben és otthon is a Kecskemét, ennek megfelelően szerették is volna lezárni a párharcot Nagy József tanítványai. Az első szettben fej fel mellett haladtak a csapatok, hol egyik, hol másik gárda tudott egy ponttal meglépni. A hajrában Vargas pontjai után úgy tűnt, a DEAC jól rajtolhat, de 22-20 után Farkas vezetésével összekapta magát a KRC és 23–25-re fordított. A második játszmában sokáig nem változott a mérkőzés menete, de 10–10 után egyre magabiztosabb lett a Kecskemét, a vendégek Farkas és Baserio remeklésével léptek el, s végül 19-25-re nyerték meg a szettet. A párharc további sorsáról is döntő partiban a Debrecen nagy erőket mozgósított azért, hogy ne nyert szett nélkül zárja az idény végét, a hazaiknak erre minden esélyük meg is volt, de két játszma labdát sem sikerült kihasználniuk. A Kecskemétnek sem ment könnyen, de végül 27–29-re a vendégek nyerték meg az utolsó labdameneteket, így az 5. helyen fejezik az Extraliga 2022/2023-as kiírását 3–0-os sikerükkel.

DEAC–Kecskeméti RC 0–3 (23, 19, 27)

Debrecen, 130 néző. Vezette: Varjasi, Árpás

DEAC: Remete 6, Vargas 16, Árvai, Nunez 14, Bagics 9, Veres 11. Csere: Imre, Bán. Vezetőedző: Fodor Antal

KRC: Boldizsár 9, Baserio 10, Keen 2, Kecskeméti 3, Farkas P. 17, Varga P. 12. Csere: Bogdán, Szabó M. 2, Török Zs. Vezetőedző: Nagy József