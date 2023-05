A Fülöpszállás abban a tudatban lépett pályára, hogy akár egy ponttal is bajnok lehet, amennyiben a második Helvécia vasárnap nem gyűjti be a három pontot, a Szabadszállás pedig az éremért harcol. Mind a két szurkolótábor nagy lelkesedéssel és szép számban köszöntötte a csapatát, hogy aztán a Fülöp szinte álomszerűen kezdje a rangadót.

Az első vendégakció végén szögletet végezhetett el Tóth Szabolcs. Lágyan ívelt középre, az ötös elé érkező labdára Nagy Róbert kivetődött, de csak kijjebb ütni bírta. A játékszer Csordás Zoltánhoz pattant, aki középről, tíz méterről a kapu jobb oldalába bombázott, 0–1. A gól után enyhe hazai nyomás jelezte, hogy Varga Zoltán csapata szeretne mielőbb egyenlíteni, ehelyett újra a Fülöp talált be. Szabadrúgáshoz jutottak a vendégek nem messze a szögletzászlótól. Ezúttal is Tóth Szabolcs állt a labda mögé, ám most nem lágyan ívelt, hanem nagy erővel a hosszú sarokba tekerte a labdát, 0–2. A vendégek helyzetkihasználása tulajdonképpen száz százalékos volt e pillanatban. A 14. percben Látos Tibor került meg néhány védőt, és lőtt balról a kapu mellé. Két percre rá egy vendég labdaszerzést követően Csordás tört be jobbról a hazai 16-osra, Nagy Róbert bravúrral mentett. A 21. percben röviden adtak haza a hazaiak, Vajda Bálint lecsapott a labdára, de tíz méterről a fölső lécet találta el, nagy helyzet volt. A 31. percben a hazai Erős Attila ívelt be jobbról szabadrúgást, a berobbanó Látos mellé csúsztatott. Két percre rá Pataki Gábor indította Csordást, ő leosztotta balra, Tóth Szabolcsnak, az ő éles szögből leadott löketét Nagy Róbert lábbal mentette. A 42. percben újra Látos tört be a vendég 16-osra, és adott remekül középre, Botos Krisztián azonban nem találta el jól a labdát. Nem úgy Csordás a másik oldalon, a felszabadítást követően ugyanis azonnal helyzetbe került, a kapus mellett elhúzta a pettyest, és innen már csak az üres kapuba kellett passzolnia, közben még a Fülöp-táborra is kikacsintott, 0–3. A 45. percben Varga Zoltán végezhetett el szabadrúgást, 25-ről keményen rászúrta a labdát, Szalkai Zsolt szögletre mentett. A szöglet utáni azonnal kontrát vezetett a Fülöp. Csordás iramodott meg a saját térfeléről, mintaszerűen pörgetett középre, Tóth Szabolcs szintén mintaszerűen pörgette át a kivetődő kapus fölött, a nézők már gólt láttak, egy hazai védő azonban a gólvonal elől kivágta a labdát, így 0–3-as Fülöp vezetéssel fordultak a csapatok. A gólok száma alapján úgy festett, hogy teljes KO-ba szaladt bele a hazai gárda, pedig az akarat nem hiányzott a hazai oldalról, ezt jelezte az utolsó pillanatban bemutatott mentés is. Kovács Lajos volt az, aki 0–3-as állás dacára a saját testi épségét sem kímélve mentett.