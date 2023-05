A Közép csoportban a már bajnok Vadkert FC STE II. ezen a hétvégén is bizonyította, hogy miért is bajnok. A Kaskantyú vendégeként győztek 5–2 arányban. Bár a Vadkert a 17. percben Frank Gábor kiállítása miatt megfogyatkozott, így is 2–2-re hozták az első félidőt, majd a második játékrészben, a hazai Bartha Roland kiállítása után még háromszor betaláltak a Kasi kapujába. A 2. helyen álló Kunfehértó az Akasztó II. vendége volt, a hazaik 3–1-re megnyerték a mérkőzést. A kunfehértóiakat így pontszámban utolérte a Kiskőrös II., amely Izsákon győzött 3–0 arányban. Nagy hajrá várható ebben a csoportban az ezüst- és a bronzéremért. Gólfesztivált hozott a Balotaszállás és a Bócsa összecsapása. 2–1-es félidő után 6–5-re győzött a hazai gárda. A második játékrészben a Bócsa 3–2-es hazai vezetés után először fordított, majd egy hazai egalizálás után újra megszerezte a vezetést, de hiába vezettek a 76. percben Vincze Márton góljával – akinek ez a harmadik találata volt – 5–4-re, a hazaiak Simola Roland góljával egyenlítettek, majd Prentel Róbert harmadik találatával a győzelmet is megszerezték. A Kecel II. 9–1 arányban győzte le a Szankot, Holczimmer Tamás négyszer is betalált.

Vármegye III., Közép csoport: Kecel FC II.–Szank OBSE 9–1, Balotaszállás–Bócsai BL SE 6–5, Tabdi–Császártöltés 1–5, Izsák–Kiskőrösi LC II. 0–3, Kaskantyúi FSE–Vadkert FC STE II. 2–5, Akasztó FC II.–Kunfehértó KSE 3–1, Kecel Senior–Tázlári FC 0–2.

A Nyugati csoport éllovasa, a Dunapataj kemény ellenfél, a Szakmár otthonában tudott győzni 4–1 arányban, így továbbra is veretlen, és három pont előnnyel vezeti a mezőnyt. Az Apostag nem kegyelmezett a Fajsznak, tíz góllal terhelték meg Herczeg Kristóf hálóját, Kis Norbert négyszer is betalált. A 3. helyen álló Bátya némi meglepetésre kikapott Dunaszentbenedeken, és mivel a Bátya egyszer még szabadnapos lesz, az már biztos, hogy az arany- és az ezüstérem sorsa a Dunapataj és az Apostag közt fog eldőlni, más ebbe a vitába már nem szólhat bele. A bronzcsatába annál inkább beleszólna az Uszód és a Szentmárton. Az Uszód Hartán győzött 14–4 arányban, Borsos Tamás és Deli Dávid egyaránt 5–5 gólt szerzett. Az Apostag és az Uszód szerdán kupamérkőzésen találkozik egymással, ha üzenetnek szánták a szerdai ellenfélnek, hogy képesek tíz góllal győzni, akkor az üzenet mind a két fél részéről hatásos volt. A Szentmárton Hajóson győzött 5–1 arányban, Csonka Norbert kettő, és Kiss Szabolcs három góljával, Alföldi Albert szerezte a hazai becsületgólt.

Vármegye III., Nyugati csoport: Dunavecsei SE–Miklósi GYFE 0–8, Dunaszentbenedek KSE–Bátyai SE 2–1, Hajós FC–Szentmárton SE 1–5, Apostag KSE–Fajsz SE 10–0, Harta SE II.–Uszód KSE 4–14, Szakmári KSE–Dunapataji KSE 1–4.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 22 17 1 4 126–24 52

2. GARA 23 17 1 5 84–34 52

3. BSE VASKÚT 22 15 1 6 82–35 46

4. MADARAS 22 14 3 5 73–33 45

5. BÁCSBORSÓD 22 13 2 7 79–46 41

6. FELSŐSZENTIVÁN 23 11 2 10 52–50 35

7. BÁCSBOKOD 22 11 1 10 34–41 34

8. KENDERES SE 22 9 3 10 47–58 30

9. BÁCSALMÁS II. 22 8 5 9 50–62 29

10. KISSZÁLLÁS 22 6 5 11 27–38 23

11. BOROTA II. 22 5 1 16 32–71 16

12. HERCEGSZÁNTÓ 22 3 0 19 21–128 9

13. TATAHÁZA 22 2 1 19 16–103 7

Vármegye III., Észak

1. FÜLÖPSZÁLLÁS 24 19 2 3 81–29 59

2. HELVÉCIA 24 15 5 4 61–33 50

3. BALLÓSZÖG 24 14 6 4 83–42 48

4. SZABADSZÁLLÁS 24 14 6 4 54–29 48

5. LADÁNYBENE 24 15 1 8 73–34 46

6. BUGAC 24 12 6 6 59–44 42

7. KATONATELEP 25 11 7 7 47–40 40

8. PÁLMONOSTORA 24 11 4 9 60–53 37

9. TISZAUG 25 10 3 12 64–66 33

10. KEREKEGYHÁZA II. 25 9 4 12 69–75 31

11. VASUTAS SK 24 7 6 11 44–53 27

12. JAKABSZÁLLÁS 23 7 5 11 40–54 26

13. FÜLÖPJAKAB 25 1 6 18 31–112 9

14. SC HÍRÖS-ÉP II. 23 1 4 18 41–101 7

15. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 24 1 3 20 30–72 6

Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT II. 24 22 1 1 118–19 67

2. KUNFEHÉRTÓ 24 17 2 5 105–41 53

3. KISKŐRÖS II. 24 17 2 5 83–31 53

4. AKASZTÓ II. 24 16 4 4 77–29 52

5. KASKANTYÚ 24 16 1 7 91–42 49

6. BALOTASZÁLLÁS 24 14 4 6 91–44 46

7. KECEL II. 24 11 1 12 71–66 34

8. BÓCSA 24 10 2 12 73–73 32

9. CSÁSZÁRTÖLTÉS 24 8 3 13 51–75 27

10. IZSÁK 23 8 1 14 44–74 25

11. TÁZLÁR 24 5 2 17 37–101 17

12. SZANK 24 4 1 19 40–103 13

13. TABDI 23 4 1 18 32–103 13

14. KECEL SENIOR 24 2 1 21 12–124 7

Vármegye III., Nyugati csoport

1. DUNAPATAJ 22 17 5 0 80–15 56

2. APOSTAG 22 17 2 3 93–15 53

3. BÁTYA 23 15 3 5 73–28 48

4. USZÓD 22 14 3 5 80–32 45

5. SZENTMÁRTON 22 14 3 5 86–39 45

6. SZAKMÁR 22 12 3 7 66–37 39

7. D.-BENEDEK 22 11 3 8 49–34 36

8. MIKLÓSI GYFE 22 11 1 10 76–36 34

9. FAJSZ 23 7 3 13 52–69 24

10. HAJÓS 22 6 3 13 38–57 21

11. HARTA II. 22 2 2 18 30–103 8

12. TASS 22 1 0 21 24–137 3

13. DUNAVECSE 22 0 3 19 16–161 3