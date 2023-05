Igaz, régi patináját már elveszítette ez a párosítás, de az idősebbek azért még ha halványan is, de érzik azt az egyedi ízesítésű fűszert, amit a Kecskemét–Baja vagy Baja-Kecskemét párosítás tartalmaz. Lehet, hogy már csak képzeletben, de azért még érezhető, aki igazi Bács-Kiskun megyei derbiket látott valaha, aki izgult már valaha az utolsó másodpercig BSK-KSC mérkőzést, akár a focipályán akár a csarnokban, annak azért még ott van még az ínyén e az egyedi íz. Hiszen óriási volt a – társadalompolitikai véleményekkel is terhelt – vetélkedés elsősorban kosárlabdában, de természetesen labdarúgásban is a két város csapatai között, igazi ünnep volt a két gárda találkozása. Ezek a daliás idők azonban már elmúltak. Utoljára akkor bizsergette meg a Kecskemét-Baja szókapcsolat még a nem hozzáértőket is, amikor a vendéglátóipari egységek hűséges és önmagukat ínyencnek tartó látogatói a zöld üveges Kőbányaira esküdtek és arra vadásztak, amikor vasárnap esténként az átlag utazóközönség mellett nem csak egyetemistákkal voltak teli az állomások, hanem tányérsapkás katonák százainak a fele rázta a centijét a vonatablakból vagy a vonatablak irányába, hogy a másik fele, akinek még volt ideje hátra bőven a laktanyában, búsan és irigyen figyelje a centiket. Abban a korban együtt volt még a nagy Edda Művek, az eredeti, Slamovits-sal a soraiban, hogy aztán elhagyja a várost, mert tényleg el is hagyta, az ifjúság lázadóbb indíttatású halmazában dívott az tanárok által gyakran nehezen tolerált Alföld papucs, a könyvhét pedig bár ma is ünnepnek számít, de akkoriban valóban szenzációszánba ment, tömött könyvsátrak mellett álltak sorba az emberek az újdonságokért és a szerencsésebbek a kedvenc író standja előtt várták, hogy dedikálhassák a régen beígért és hőn várt művet. Egyszóval a nyolcvanas évek volt az utolsó igazi korszak, amikor csapatképeken a bevállalósak még Bundesliga-frizurába villantanak, de mindenki másnak jóval hosszabb a frizurája és általánosan jellemző a barkó.

Változnak az idők, nagyon sokan énekelték ezt meg, a legemlékezetesebben talán Bob Dylan, nem teszi már le a kőműves azonnal a spaklit és ugrik a Ladába, ha meghallja, hogy Kecskemét-Baja meccs van, fehér zakóban és fekete pantallóban felszolgáló pincérek rég nem igyekeznek már előre elcserélni a műszakot, mert a Sugó-part és a megyeszékhely csap össze.

A kecskeméti csapat

Fotó: baon.hu

Egyszóval megváltoztak az idők, a régi dicsőség késik most az éji homályban. Tulajdonképpen már az örömre ad okot, hogy egyáltalán van ilyen párosítás, hogy Kecskemét-Baja, tekintve, hogy a Baja éveken át alsóbb osztályban küzdött, és a közelmúltbeli előzmények fényében a 2022/23-as évre már az örömöt adott a régebben sokkal nagyobb sikerekhez szokott bajai szurkolóknak, hogy egyáltalán a megyei első osztályban indulhatott már a csapat. Kecskeméten pedig az ad okot örömre, hogy ma már – osztálybesorolás szerinti – a város második számú csapata az, amely a Bajával találkozik, hiszen van egy első számú, a KTE, amely újra az első osztályban vitézkedik, nem is akárhogyan.

A bajai csapat

Fotó: Pulai Zsóka

De mégiscsak Kecskemét-Baja összecsapás ez, és valóban elképzelhető, hogy már csak képzeletben, de akkor is van, ma is van bukéja. Két szimpatikus, szerethető csapat csap szombaton össze a Széktói stadionban, és nem utolsósorban két nagyon fiatal csapat, akiket hazai oldalon Márton Pál, a vendég oldalon pedig Koch Tamás treníroz, de gardíroz, sőt, ha teheti, ha hagyják, olykor és akár nevel is. Mert olyannyira fiatal ez a két brigád.

A pontokra pedig mindkét társaságnak szüksége van.

A Bajai LC, amelynek a közeljövője talán éppen a mögöttünk álló héten lett biztosítva, legalábbis megnyugtatóan tervezhetővé vált, a 3. helyen áll a bajnokságban, és mivel a dobogós helyekért óriási csata várható az utolsó három fordulóban is, nagyon kell nekik a három pont. A hazai gárda pedig hátulról a harmadik, ők pedig azt szeretnék bizonyítani, hogy ez az állás becsapós, egyáltalán nem reális, és ennek a tételnek az igazolási, bizonyítási módja a pontok gyűjtése, és a tabellán való fölfelé lépkedés.

A Kecskeméti LC és a Bajai LC szombaton délután 17 órakor mérkőzik a Széktói stadionban, a műfüves pályán.