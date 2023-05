Visszajátszókkal ezúttal nem számolhatott Virágh Ferenc, egyedül Kersák Roland számított túlkorosnak a kapuban. Ezzel együtt nem kezdett rosszul a „kis” KTE, hiszen a 7. percben egy szép akció végén Kovács vette célba a jobb alsót, de egy védő menteni tudott, majd alig negyedóra elteltével Hatvani tekert 18 méterről a bal felső fölé. Ezt követően az Iváncsa is kezdett játékba lendülni, túl az első húsz percen két helyzetük is adódott. Először Bányai lövését fogta Kersák, majd nem sokkal ezután Sili csinált meg két jó cselt, ballal azonban a hosszú alsó mellé lőtt éles szögből. A 32. percben az Iváncsa törekvései góllá is értek, egy hajszálpontos középre ívelés után Bányai emelkedett egyedül és a bal felsőbe fejelt (0-1). Öt minutummal később egalizálhatott volna a Kecskemét, egy beadásra Györgye emelkedett jó ütemben, csúsztatása azonban a bal kapufáról kifelé pattant. A 42. percben növelte előnyét az Iváncsa, a Madarász tette laposan középre jobbról a labdát, amit Bányai a léc alá vágott néhány lépésről (0-2).

Még a szünet előtt sikerült szépíteni, egy hosszúra ívelt labdát Szamosi fejelt vissza, az ötösön érkező Horváth Marcell pedig a kapuba piszkálta azt (1-2).

A második félidőt jobban kezdte a vendég együttes, néhány perc elteltével szinte lemásolták második góljukat az iváncsai játékosok, hiszen megint Madarász tette középre Bányainak a labdát, aki ezúttal kicsit messzebbről lőtt a jobb alsóba, mesterhármast elérve ezzel (1-3). A folytatásban a kontrákra is volt esélye az éllovasnak, egy ilyen szituációból Sili tört újra kapura a bal oldalról indulva, lapos lövését azonban Kersák megfogta. A félidő közepén újra zárkóztak a lila-fehér fiatalok, Horváth kapott kitűnő indítást, mellyel lefutotta a teljes vendég védelmet, majd a jobb alsóba passzolt a kapus mellett (2-3). A felzárkózás öröme nem tartott sokáig, pár perc elteltével Madarász ezúttal a tizenhatos vonalánál érkező Vallejos-nak tette vissza a labdát, aki ballal lőtt is, s volt akkora szerencséje, hogy a megpattanó kísérlet befelé perdült a bal kapufáról (2-4). A folytatásban már nem sikerült egyik csapatnak sem betalálnia, a „kis” KTE nem vallott szégyent, de a papírforma érvényesült.

Virágh Ferenc: – Igaz, hogy vereséget szenvedtünk a bajnokesélyestől, de büszke vagyok a csapatra. Végig kiélezett, helyenként egyenlő színvonalú mérkőzést játszottunk. Többször vissza tudtunk jönni a meccsbe, nem adtuk fel, látszott a hit és a szenvedély, ráadásul Kersák Rolin kívül ezúttal visszajátszónk se volt. Megmutatták a srácok, hogy lehet építeni rájuk. Az Iváncsa kétségtelenül a legjobb csapat a mezőnyben. Kívánom, hogy érjék el céljaikat.

Kecskeméti TE II. – Iváncsa KSE 2-4 (1-2)

Kecskemét, 150 néző. Vezette: Szommer (Kovács II., Németh B.)

KTE II.: Kersák (Cseh 77.) – Barkóczi (Kuchta 54.), Győri Á., Szalai Sz., Jászai-Deák, Szamosi – Hatvani, Kovács Á. (Bellák 61.), Györgye – Horváth M. (Bálint 77.), Major E. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Iváncsa: Varga Á. – Nyúl (Nyilas 61.), Kercsó, Sili, Jova (Szabó B. 70.), Kovács S., Aradi, Vallejos (Suszter 70.), Horváth B. (Fehér 77.), Bányai (Fekecs 70.), Madarász. Vezetőedző: Tóth András

Gól: Horváth M. (42., 56.) ill. Bányai (28., 38., 50.), Vallejos (60.)