A Lajosmizse számára nagyon korán, már március közepén lezárult a bajnokság, így igen hosszú szünet után lépett pályára ismét hétfő este. A vendégek ezt kis is használták, ráadásul szerencséje sem volt a hazaiaknak. Márki Bence, a Frogs játékosa azonban bizakodó, nem mondtak le a továbbjutásról még.

– Néhány játékost ismertünk az ellenféltől, de nem tudtuk, milyen játékerőt képviselnek majd – tekintett vissza Márki Bence. – Tapogatózóan is indult a meccs, aminek eredménye az lett, hogy túl sok területet hagytunk. Egyből látszódott, hogy erős ellenfélről van szó, mert mindkét helyzetüket berúgták. Sajnos mostanság nem tudtunk túl sokat együtt mozogni, ez is meglátszódott az első félidőben. A másodikban már nem volt mit veszítenünk, így is mentünk fel a pályára. Próbáltunk nyomást helyezni rájuk, meg is voltak a helyzeteink, de ami a bajnokságban bement, az most sehogyan sem akart, ráadásul a kapus is nagyon jól védett. Igaz, hogy három gólos hátrányban vagyunk, de ezek csak a számok, mindent megteszünk, hogy megfordítsuk az eredményt, hogy tegyünk egy apró lépést a feljutás felé, amiért már egy éve dolgozunk – tette hozzá Márki Bence.

A visszavágót péntek este 19 óra 30 perckor rendezik Turán.