A meccs első gólját a második támadásukból Megyesi révén a hírös városiak szerezték, ám a következő vendég gólra hat percet kellett várni, és a Gárdony Lukovics vezérletével ez idő alatt négyszer is betalált. Rendkívül lendületesen játszottak a hazaiak, sorban szerezték a gólokat. Amíg a KNKSE négy-öt percenként volt eredményes, addig a Gárdony majdnem percenként járt túl az ellenfél kapusának eszén. A félidő felénél már 11-4 volt az állás. A kecskemétieknél Porobic és Berkes-Kaiser szerzett gólt, ám a 20. percben már tízzel, 16-6-ra vezetett a házigazda. A találkozó nagyon sportszerű volt, az első kiállításra 27 percet kellett várni, ekkor a hazaiak játékosa, Ágoston szabálytalankodott, majd rövid ideig kettős emberhátrányba is került a Gárdony, amely ennek ellenére a szünetben magabiztosan, 24-11-re vezetett.

A második játékrész nagyon hasonlóan indult, mint az első: kecskeméti gólra – melyet Porobic lőtt – két találattal válaszolt a Gárdony. A hazaiaktól mindkét gólt Lukovics érte el, aki az első felvonás elején is gyorsan kétszer vette be a KNKSE kapuját. A Gárdony folyamatosan kétszer annyi gólnál járt, mint a Kecskemét; 26-13-nál, 28-14-nél és 30-15-nél is ez volt a helyzet. A kecskemétiek részéről üde színfolt volt Berkes-Kaiser játéka, a beálló a KNKSE második félidőben elért 13 góljából 11-et szerzett - ráadásul mindet egymás után. A Gárdony győzelméhez egyébként kétség sem férhetett.

A vége 43-24 lett.

– Gratulálok a Pázmánd győzelméhez, további sok sikert kívánok nekik! Az első félidőben borzasztóan játszottunk. A fordulást követően próbáltunk javítani a játékunkon, és ez érzésem szerint sikerült is, habár az eredményen kozmetikázni kevésbé tudtunk. Január óta nyolc-tíz játékossal készülünk a meccsekre. Nehéz helyzetben is végig kitartanak és becsületesen küzdenek a lányok, ez példaértékű és köszönöm nekik! Szeretnénk legközelebb, az utolsó hazai mérkőzésünkön szépen búcsúztatni ezt az idényt – értékelt Mátrai Péter, a KNKSE edzője.

Gárdony-Pázmánd NKK–Kecskeméti NKSE 43–24 (24–11)

Gárdony. Vezette: Hársfalvi, Mórocz

A KNKSE gólszerzői: Berkes-Kaiser 13 (3), Porobic 4, Moharos 2, Megyesi 2, Szabó J. 2, Kollár 1.

Kiállítások: 6 perc, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3