Akkora lendülettel vetette bele magát a küzdelembe a két csapat, mintha – divatos kifejezéssel élve – nem lenne holnap, de legalábbis mintha legföljebb harminc percig tartana a találkozó. Az első ziccert a hazaiak dolgozták ki, Bálint Attila szerzett labdát, balról váratlanul betört a hazai 16-oson belülre, de éles szögből a hosszú sarok mellé helyezett. Egy percre rá egy jó beadás után Németh Norbert fejelhetett a rövid sarokra, Hefler Endre mentett. Enyhe hazai mezőnyfölény alakult ki. A 22. percben Palatinus végezhetett el szabadrúgást a saját térfeléről, az ívelése olyan jól sikerült, hogy Heflernek minden tudására szükség volt ahhoz, hogy a bal felső sarok elől szögletre tornássza a labdát. A 32. percben egy vendég kapu előtti kavarodást követően a vendég kapus mentett, a pattogó labdát Medveczki Jenő emelte kapura jobbról, 14 méterről, a vendég védők már csak a gólvonal mögül tudták kivágni a játékszert, 1–0. Négy perccel a félidő lefújása előtt Bálint vágott ki labdaszerzés után egy remek cselsorozatot, jó ütemben tálalt Malecz Gergő elé. A hazai portás, Jelen Károly kivetődött ugyan, de fogni nem tudta a labdát. Malecz megszerezte, majd visszafordulva az alapvonalról azonnal középre tálalt, Kovács Sándor pedig közelről a hálóba pofozta a labdát, 1–1.

A második játékrész enyhe vendégfölénnyel indult, de hazai góllal folytatódott.

Az 53. percben Sáfár Sándor tette ki jobbra a labdát, Kasza Zsolt remek ütemben, veszélyesen adott be az ötösre, a berobbanó támadók elől menteni igyekvő Nagy Norbert olyan szerencsétlenül ért a labdába, hogy az róla a hosszú sarokba pattant, 2–1. Bizonyára nem hagyta nyugodni a vendégek csékáját, hogy szerepe volt a második hazai találatban, viszont hamarosan szerepe lett az egenlítésben is. Négy perccel a hazai gól után szögletet adhatott be. Lövésszerű labdájára Szécsényi Attila termett ott a hosszú saroknál, és bombaerős fejest küldött a bal felső sarokba, 2–2. Ezt követően inkább a küzdelem jellemezte a játékot, ziccert nem tudott ki alakítani egyik fél sem, már az is üde színfoltnak számított a nagy robotolás közben, amikor Sahin-Tóth egy nagy lövést suhintott a kapura 30 méterről. A 62. percben egy méretes kirúgást követően egy védő és az általa fogott vendég támadó elengedte a labdát, Bálint lecsapott rá, de balról mellé lőtt. Az iram érezhetően csökkent, az akarás heve azonban jottányit sem. A 83. percben Sáfár ívelt be jobbról szögletet, a hosszú oldalon Nyúl Norbert látványosan ollózott, de nem volt szerencséje, csapattársa, Kovács Mihály válláról pattant ki a labda. Már-már elkönyvelték a szurkolók a döntetlent, amikor a 88. percben Maleczcel szemben szabálytalankodtak a hazaiak a 16-oson belül, 11-es. Nagy Norbert állt a labda mögé, és védhetetlenül bombázott a bal fölső sarokba, 2–3. Kétségbeesetten rohamozott a hátralévő percekben a hazai gárda az egyenlítésért, de újabb gól már nem esett, így a végig kiegyenlített mérkőzést a Kerekegyháza nyerte.

– Összességében végig kiegyenlített mérkőzés volt

– értékelt Torbavecz Tamás, a hazaiak szakvezetője. – Ahogy eddig végig a tavasz során, ma is nagyon sok minőségi alapemberünk hiányzott. Ugyanakkor a pályán lévő játékosok mindent elkövettek a mérkőzésen a siker érdekében, de a jobb kondiban lévő, rutinosabb csapat nyert ma. Gratulálok nekik a győzelemhez.

– Nem játszottunk jól, mondjuk a Nyárlőrinc sem – foglalta össze a látottakat Gazdag Attila, a vendégek mestere. – Három csapat áll nagy harcban a bronzéremért, ennek megfelelően ha jó játékot nem is, de nagy küzdelmet és kemény párharcokat azért hozott ez a mérkőzés.

Az én csapatomban a meghatározó játékosok részéről hiányoztak azok a kreatív megoldások, amikkel meccset lehet nyerni, szerencsére nem az egész kilencven perc során, hiszen ilyen megoldásoknak köszönhetően sikerült végül mégiscsak nyernünk.

Nyárlőrincen nagyon nehéz nyerni, és miután kétszer is mi egyenlítettünk, duplán nagy sikernek számít ez a mai győzelem, különösen azt tekintetbe véve, hogy valóban nem játszottunk ma igazán jól.

Nyárlőrinci LSC–Kerekegyházi SE 2–3 (1–1)

Nyárlőrinc, vezette: Petyarity József (Herceg Tamás, Borbényi Miklós)

Nyárlőrinc: Jelen – Palatinus, Sajtos, Sáfár, Kovács M., Németh, Malomsoki, Csomor (Utasi 46.), Kasza (Nyúl 79.), Medveczki (Túri 62.), Sáfrány (Rimóczi 28.)

Kerekegyháza: Hefler G. – Sahin-Tóth, Garaci, Krajcsovszki (Hefler E. 46.), Szécsényi (Gazdag 77.), Malecz, Kovács S., Boronkay, Szatmári, Bálint (Rózsa 62.), Nagy N.

Gól: Medveczki a 32., Nagy N. (öngól) az 53., illetve Kovács S. a 41., Szécsényi az 57. , Nagy N. a 88. percben.