A kecskeméti fiatalok hétvégén szabadnaposak voltak, de így is akadtak izgalmak a bajnoki hajrában. Az éllovas Iváncsa KSE a második Hódmezővásárhely 4–1-es legyőzésével bebiztosította bajnoki címét, így készülhet az NB II.-es osztályozóra. A KTE II.-re még egy mérkőzés vár, vasárnap 11 órás kezdéssel az Újpest második csapatát fogadják majd a lila-fehérek a Műkertvárosi Sportcentrumban.

A KTE következő szezonban is indíthat tartalékcsapatot, hiszen az NB I-es indulási joggal párhuzamosan az NB III-ra is megkapta erre a hivatalos engedélyt az MLSZ-től. Nagy kérdés, lesz-e másik Bács-Kiskun vármegyei csapat nyártól a harmadosztályban, hiszen a friss bajnok Kiskunfélegyháza, a második Jánoshalma, valamint a jelenleg negyedik Bácsalmás is sikerrel felelt meg a követelményeknek, ez persze még nem jelenti azt, hogy valaki el is indul-e végül a magasabb osztályban.

Az MLSZ tavaly nyáron lazított az osztályozós részvétel szabályain, hiszen amennyiben a bajnok nem indul, úgy a második, végső esetben a harmadik is megpróbálkozhat ezzel a vármegyei ligából. Az új versenykiírás szerint egyébként négy darab 16 csapatos csoportban bonyolítanák le nyártól az NB III. küzdelmeit.