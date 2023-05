A Déli csoportban fej-fej mellett halad a Dunagyöngye és a Gara, előbbi lényegesen jobb gólkülönbségének köszönhetően áll az élen. A Dunagyöngye SK a 8. helyen álló Kenderes SE csapatát fogadja. Sokak szerint akár már most be lehet írni a három pontot a szeremleieknek, Szlavikovics Ede azonban megüzente a szeremleieknek, akikkel a csapata kiváló kapcsolatokat ápol, hogy „nem számít a helyezés, halálba hajtom a csapatot.” A Gara Hercegszántón igyekszik begyűjteni a három pontot. A Vaskútnak a Borota II. vendégeként kell győznie, hogy egyre közelebb kerüljön a bronzéremhez, a Madaras Kisszálláson elért jó eredménnyel tarthatja nyitva a versenyt, vagy akár előzheti meg a Vaskút csapatát, ha a Borota II.-nek sikerülne meglepetést okoznia.

Északon az éllovas Fülöpszállás a 4. helyen álló Szabadszálláshoz látogat. A Fülöpszállás számára a meccs előtt van egy nagyon egyszerű képlet: amennyiben győz, minden bizonnyal megnyerni a bajnokságot. Matematikailag akkor még nem, ha a Helvécia győzni tud Jakabszálláson, a gülkülönbség ugyanakkor a Fülöp mellett szól. A Szabadszállásnak szüksége van a pontokra a dobogóért folytatott harcban, tehát a részükről nyitva is maradhat a bajnoki címért folyó verseny. A 3. helyen álló Ballószög a Pálmonostorát fogadja, nem kis rangadó ez sem, a Pálmonostora ugyanis csak a tavaszi teljesítményét tekintve bőven dobogós lenne.

A Közép csoportban a Vadkert FC STE II. már megnyerte a bajnokságot, ezzel együtt biztosra vehető, hogy nem fogják lelazsálni a hétvégi mérkőzésüket, annál is inkább, mert szomszédvári derbit vívnak a 3. helyen álló Kiskőrösi LC II. vendégeként. A Kiskőrösnek nagyon kellene a pont az éremszerzés érdekében. Kiskőrösi botlás esetén közelebb kerülhet az ezüstéremhez a Kunfehértó, amennyiben le tudja győzni a Tabdit. Bócsán gyűjtené be a pontokat az Akasztó II., hogy legyen még esélye a dobogón végezni.

A Nyugati csoportban az éllovas Dunapataj továbbra is veretlen, és akár bajnokok is lehetnek ezen a hétvégén, amennyiben nyerik a meccsüket, az Apostag pedig nem tud győzni Bátyán. Ebbe a tervbe a szíve szerint a Szalkszentmártonnak is lesz beleszólása, ők azzal acéllal utaznak Patajra, hogy bravúrt hajtsanak végre. A szerdán sikeres kupameccset vívó, és az egyesület szemszögéből történelmi eredményt elérő Apostag a Bátya vendége lesz. Az Apostagnak ahhoz van szüksége a három pontra, hogy versenyben maradjon a bajnoki címét, a Bátya pedig lecsúszhat az ezüstéremről, ha nem tartja otthon mind a három pontot, hiszen az utolsó fordulóban ők már nem lépnek pályára. Erre épít a 4. helyen álló Uszód, aki apostagi bravúr estén megelőzné a Bátyát. Ha győzni tud Dunavecsén.

A részletes program:

SZOMBAT, 17.00

Vármegye III., Dél: Borotai SE II.–BSE Vaskút, Dunagyöngye SK–Kenderes SE, Tataháza SE–Bácsborsódi SK:

Vármegye III., Észak: Ballószögi FK–Pálmonostora SE, TRD Szabadszállás–Fülöpszállási SE, Bugac KSE–Vasutas SK, Tiszaug KSE–Ladánybenei LC, Katonatelepi SE–Fülöpjakab SE.

Vármegye III., Közép: Kiskőrösi LC II.–Vadkert FC STE II., Szank OBSE–KAskantyúi FSE, Kunfehértó KSE–Tabdi KSE, Bócsai BL SE–Akasztó FC II., Izsák SSE–Balotaszállás FC.

Vármegye III., Nyugat: Dunapataji KSE–Szentmárton SE, Miklósi GYFE–Hajós FC, Uszód KSE–Dunavecsei SE, Tass KSE–Harta SE II., Bátyai SE–Apostag KSE.

VASÁRNAP, 17.00

Vármegye III., Dél: Kisszállási SC–Madarasi SE, Bácsbokodi SK–Bácsalmási PVSE II., Hercegszántó FC–Garai KSE.

Vármegye III., Észak: Jakabszáláls KSE–Helvéciai SE, Jászszentlászlói SE–SC Hírös-Ép Egyesület II.

Vármegye III., Közép: Tázlári FC–KEcel FC II., Császártöltés ESFK–Kecel Senior.

Vármegye III., Nyugat: Szakmári KSE–Dunaszentbenedek KSE.













A vármegye I. állása

1. K.-FÉLEGYHÁZA 24 18 3 3 62–19 57

2. BAJAI LC 24 13 6 5 47–32 45

3. JÁNOSHALMA 24 13 5 6 43–27 44

4. BÁCSALMÁS 24 11 7 6 40–28 40

5. HARTA 24 10 5 9 57–46 35

6. TISZAKÉCSKE II. 24 9 5 10 42–65 32

7. LAJOSMIZSE 24 8 8 8 34–39 32

8. SOLTVADKERT 24 7 10 7 39–34 31

9. KUNBAJA 24 8 5 11 37–42 29

10. AKASZTÓ 24 7 6 11 30–35 27

11. KECEL 24 8 2 14 38–56 26

12. KECSKEMÉTI LC 24 6 6 12 28–36 24

13. KALOCSA 24 5 8 11 34–45 23

14. KISKŐRÖS 24 4 6 14 29–56 18







Vármegye II., Déli csoport

1. BOROTA 22 18 3 1 76–17 57

2. FOKTŐ 22 15 4 3 68–31 49

3. NEMESNÁDUDVAR 22 13 2 7 64–38 41

4. DUSNOK 22 12 5 5 66–39 41

5. MÉLYKÚT 23 12 2 9 52–39 38

6. SÜKÖSD 22 6 2 14 30–47 20

7. KELEBIA 22 6 1 15 36–80 19

8. ÉRSEKCSANÁD 23 4 1 18 38–81 13

9. KISKUNHALAS 22 3 2 17 20–78 10







Vármegye II., Északi csoport

1. SOLTI FC 25 18 4 3 88–25 58

2. SC HÍRÖS-ÉP 25 18 4 3 93–34 58

3. KEREKEGYHÁZA 25 15 2 8 70–50 47

4. KISKUNMAJSA 25 13 6 6 43–29 45

5. NYÁRLŐRINC 25 11 7 7 50–42 40

6. LAKITELEK 25 7 5 13 41–58 26

7. ÁGASEGYHÁZA 25 6 7 12 43–68 25

8. KUNSZÁLLÁS 25 5 4 16 40–85 19

9. KISKUNFÉLEGYHÁZA II. 25 5 3 17 33–64 18

10. CSÓLYOSPÁLOS 25 3 6 16 30–76 15







Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 22 17 1 4 126–24 52

2. GARA 23 17 1 5 84–34 52

3. BSE VASKÚT 22 15 1 6 82–35 46

4. MADARAS 22 14 3 5 73–33 45

5. BÁCSBORSÓD 22 13 2 7 79–46 41

6. FELSŐSZENTIVÁN 23 11 2 10 52–50 35

7. BÁCSBOKOD 22 11 1 10 34–41 34

8. KENDERES SE 22 9 3 10 47–58 30

9. BÁCSALMÁS II. 22 8 5 9 50–62 29

10. KISSZÁLLÁS 22 6 5 11 27–38 23

11. BOROTA II. 22 5 1 16 32–71 16

12. HERCEGSZÁNTÓ 22 3 0 19 21–128 9

13. TATAHÁZA 22 2 1 19 16–103 7







Vármegye III., Észak

1. FÜLÖPSZÁLLÁS 24 19 2 3 81–29 59

2. HELVÉCIA 24 15 5 4 61–33 50

3. BALLÓSZÖG 24 14 6 4 83–42 48

4. SZABADSZÁLLÁS 24 14 6 4 54–29 48

5. LADÁNYBENE 24 15 1 8 73–34 46

6. BUGAC 24 12 6 6 59–44 42

7. KATONATELEP 25 11 7 7 47–40 40

8. PÁLMONOSTORA 24 11 4 9 60–53 37

9. TISZAUG 25 10 3 12 64–66 33

10. KEREKEGYHÁZA II. 25 9 4 12 69–75 31

11. VASUTAS SK 24 7 6 11 44–53 27

12. JAKABSZÁLLÁS 23 7 5 11 40–54 26

13. FÜLÖPJAKAB 25 1 6 18 31–112 9

14. SC HÍRÖS-ÉP II. 23 1 4 18 41–101 7

15. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 24 1 3 20 30–72 6







Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT II. 24 22 1 1 118–19 67

2. KUNFEHÉRTÓ 24 17 2 5 105–41 53

3. KISKŐRÖS II. 24 17 2 5 83–31 53

4. AKASZTÓ II. 24 16 4 4 77–29 52

5. KASKANTYÚ 24 16 1 7 91–42 49

6. BALOTASZÁLLÁS 24 14 4 6 91–44 46

7. KECEL II. 24 11 1 12 71–66 34

8. BÓCSA 24 10 2 12 73–73 32

9. CSÁSZÁRTÖLTÉS 24 8 3 13 51–75 27

10. IZSÁK 23 8 1 14 44–74 25

11. TÁZLÁR 24 5 2 17 37–101 17

12. SZANK 24 4 1 19 40–103 13

13. TABDI 23 4 1 18 32–103 13

14. KECEL SENIOR 24 2 1 21 12–124 7













Vármegye III., Nyugati csoport

1. DUNAPATAJ 22 17 5 0 80–15 56

2. APOSTAG 22 17 2 3 93–15 53

3. BÁTYA 23 15 3 5 73–28 48

4. USZÓD 22 14 3 5 80–32 45

5. SZENTMÁRTON 22 14 3 5 86–39 45

6. SZAKMÁR 22 12 3 7 66–37 39

7. D.-BENEDEK 22 11 3 8 49–34 36

8. MIKLÓSI GYFE 22 11 1 10 76–36 34

9. FAJSZ 23 7 3 13 52–69 24

10. HAJÓS 22 6 3 13 38–57 21

11. HARTA II. 22 2 2 18 30–103 8

12. TASS 22 1 0 21 24–137 3

13. DUNAVECSE 22 0 3 19 16–161 3