Noha Dróth Zoltán sérülés miatt nem léphetett pályára a Haladásban, nagy elánnal kezdett a tavalyi győztes, mely már a 4. percben megszerezte a vezetést a korábbi Kecskemét játékos, Rutai lövésével (0-1). A Kecskemét ezt követően próbálkozott, sőt a lehetőségek is megvoltak az egyenlítésre, de ezek rendre kimaradtak. A hajrához érve Ristic hibázott aztán, Siposnak csak az üres kapuba kellett lőnie a 16. percben (0-2). Szünet előtt jött a sokkoló harmadik találat is, ismét Rutai lövése talált utat Rigó kapujába (0-3). A második félidőben kapus nélkül is próbálkozott a ScoreGoal, mely már sokat kockáztatott, Vas góljával azonban lezárta a találkozót a Haladás (0-4).

SG Kecskemét Futsal–Haladás VSE 0–4 (0–3)

Debrecen. Vezette: Szilágyi, Takács, Balla

Kecskemét: Rigó - Bíró, Mánya, Pál, Maico. Cserék: Nyerges, Bencsik, Kajtár, Ristic, Öreglaki, Dávid, Haász, Hadnagy. Sportigazgató: Marko Gavrilovic

Haladás: Alasztics - Kovács, Henrique, Vatamaniuc Luiggi. Cserék: Gyimesi, Szalmás, Knizs, Nagy, Hajmási, Sipos, Fehér, Vas, Rutai. Vezetőedző: Juanra Calvo

Gól: Rutai (5., 18.), Sipos (16.), Vas (25.)