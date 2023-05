Takács hármasa nyitotta a mérkőzést, amelyre Karahodzics adott választ a palánk alól, 3–2. Felváltva estek ezután a pontok, Wittmann trojkája pedig a KTE vezetését jelentette, 7–9. A negyed derekán Tóth Barna büntetői után 12–13 állt a táblán. Három hazai tripla esett be egymást követően, de a hírös városiaknál Fazekas is kiválóan engedte el kintről, 21–18. Átmeneti gólcsendet követően Kiss Dávid és Ivkovic Milán kosaraival zárkózott a Kecskemét, 24–23.

Továbbra is érezték a kinti dobásokat a házigazdák, ezúttal Joseph volt eredményes, 27–23. Molnár kettesét követően a túloldalon Karahodzics és Townes volt magabiztos, 29–28. A KTE rutinos centerét nem tudták tartani, 33–34-nél az SKC kért időt. Sikerült is megfordítaniuk az állást, 40–34-nél már Forray Gábornak kellett magához rendelnie tanítványait. Dramicanin a sarokból engedte el jó ütemben, majd Tóth Barna is hármast értékesített, 40–40. A félidőre végül a Sopron mehetett előnnyel, 47–44.

A folytatásban Karahodzics kétpontosát követően White, majd Dramicanin triplája volt tűpontos, 50–49. Ivkovic, majd újra White tüzelt kintről, 57–52. Könnyű kosarakat engedélyezett a KTE a Sopronnak, 61–52-nél taktikai értekezletet kellett tartani. Ivkovic trojkával jelezte, hogy értette a feladatot, 61–55. Sitku ziccere után tízre nőtt a differencia, 65–55. Tóth Barna triplájával sikerült faragni a hátrányból, aztán Wittmann robogott végig indításból, 70–64.

Molnár tempó után Dramicanin büntetőkből gyarapította a pontokat, 72–66. A Sopron légiósai vették hátukra csapatukat, és 80–66-ra lógtak meg. Townes vitt végig egy akciót, majd Karahodzsics zsákolt, 80–70-nél időt kért a házigazda. Dramicanin szép megoldása után nézett be újra tíz alá a KTE, 84–76. White maradt üresen, és büntetett, 87–76-nál Forray Gábor időt kért. Townes hármassal vétette észre magát, Joseph floaterrel reagált, 89–79. Ivkovic negyedik triplája is a helyére került, 89–82. Csendes a másik térfélen szintén távolról tudott betalálni, 92–82-nél újabb KTE értekezlet következett. A legfiatalabb ötösét küldte hadba Forray Gábor az utolsó másfél perce. A mérkőzést végül 96–84 arányban nyerte a Sopron.

– Gratulálok a Sopronnak a győzelemhez, és kollégámnak, Kostas Flevarakisnak a munkájához. Sok sikert kívánok neki a jövőben. Mindkét csapatnál a támadás volt előtérben, nem a védekezésről szólt ezt a mérkőzés. Érdekes, hogy úgy szenvedtünk vereséget, hogy a legtöbb mutató tekintetében jobban szerepeltünk, mégis megérdemelten nyert a hazai csapat. Pozitívum, hogy a fiataljaink jól szálltak be a mérkőzésbe. Vasárnap szeretnénk egyenlíteni Kecskeméten.

Sopron KC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 96–84 (24–23, 23–21, 23–20, 26–20)

Sopron, Novomatic Arena, játékvezetők: Kapitány Gellért, Szilágyi Bálint, Földesi Ádám.

Sopron: Joseph 23/9, White 17/15, Sitku 11/3, Takács 12/12, Molnár Má. 22. Csere: Schöll, Csátaljay 4, Csendes 5/3, Gadácsi, Keller 2.

Kecskemét: Townes 14/6, Ivkovic 16/12, Wittmann 5/3, Dramicanin 10/6, Karahodzsics 22. Csere: Kiss D. 6, Fazekas 3/3, Tóth Barna 8/6, Velkey, Tóth Patrik, Botka.

A párharc az egyik csapat két győzelméig tart. 1-0-ra a Sopron vezet. Folytatás vasárnap este, 18 órakor Kecskeméten, a Messzi István Sportcsarnokban.