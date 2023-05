Májusi eső aranyt ér, szokás mondani a tavasz utolsó havában, amikor esik az eső. Vidékhez, földhöz közel, földből élő emberek szájából a tapasztalat beszél, földtől elszakadt, nyárra váró városiak inkább vigasztalják magukat e mondással. De a Kiskunfélegyházának esőre sem volt szüksége ahhoz, hogy meglegyen az aranyérem, hiszen az előző fordulóban már eldőlt, hogy az idén is a tabella élén végez Némedi Norbert csapata. A szakvezető ugyanakkor azt ígérte, hogy a csapata a tét nélküli utolsó három fordulóra sem áll le, és ezt mindjárt az első félidőben be is bizonyította. Ahogy a Jánoshalma is bizonyította, hogy miért ők voltak jó darabig versenyben a Félegyházával. Az enyhe vendég mezőnyfölény ellenére a hazai csapat szerezte meg a vezetést Urbán Pál révén, majd még az első játékrész vége előtt kettőre növelte a hazai fórt Kurgyis Kevin. Innen már nem szoktak Kiskunfélegyházán vendégek talpra állni, nem sikerült ez a Jánoshalmának sem, Oroszi Dániel állította be a 3–0-ás végeredményt a mérkőzés hajrájának a kezdetén. Ezzel a találattal közelítenek egy másik, maguk elé kitűzött cél felé a félegyháziak, Oroszi Dániel ugyanis ezzel egy lépést tett a gólkirályi cím felé. Az pedig, hogy a Jánoshalma nem tudott pontot szerezni, azt jelenti, hogy a Baja, amennyiben nyerni tudja a Harta elleni szombati meccsét, felléphet a második helyre. Eme lehetőség tekintetében természetesen a hartaiak nem lesznek tétlen szemlélők.

Kiskunfélegyháza–Jánoshalmi FC 3–0 (2–0)

Kiskunfélegyháza, vezette: Kaszala Mihály (Bosnyák Sándor, Borbényi Miklós)

Kiskunfélegyháza: Kis Cs. – Kanyó, Magony, Valkai, Erős (Nagy V. 80.), Oroszi, Ábel (Nagy D. 60.), Urbán, Szabó P., Kurgyis K. (Bakró-Nagy 80.), Makány (Szabó D: 60.) Technikai vezető: Tóth István.

Jánoshalma: Lengyel P. – Túri, Busa, Gáspár Huszka (Jeszenszky 77.), Szabó Sz., Suhajda, Angeli (László D. 58.), Papp (László B. 75.), Fenyvesi K., Nagy R., Lengyel Sz. Technikai vezető: Sarok Attila.

Gól: Urbán a 14., Kurgyis K. a 38., Oroszi a 77. percben.

Sárga lap: Kamány 40., Kurgyis K. 57., ill. Huszka 62., perc.