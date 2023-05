Szerdán délután 17 órai kezdettel vívják a vármegyei kupa elődöntőit, és szerdán vívják azt a mérkőzést is, amely eldönti, hogy melyik csapat lesz az, amelyik – miután a négy elődöntős már ott van az országos tábla mezőnyében – a Bács-Kiskun vármegyének kijáró ötödik helyet megkapja a 2023/24-es MOL Magyar Kupa kiírásában.

A legjobb négy közé négy vármegyei első osztályú csapat jutott be, a sorsolás a Hartának és a Kecelnek kedvezett.

A Harta SE a Bajai LC-t fogadja, a Kecel FC pedig a Kecskeméti LC-t.

Ennek a két mérkőzésnek a tétje – miután ez a négy csapat már kijutott az országos táblára – az, hogy melyik két gárda jut be a vármegyei kupa döntőjébe. A továbbjutás egy találkozón dől el, és amennyiben a mérkőzés a rendes játékidő végén döntetlenre áll, büntetőrúgásokkal döntik el, hogy melyik csapat jut tovább. A vármegyei kupával kapcsolatban a leggyakrabban, és az elődöntők kapcsán szinte automatikusan és azonnal felmerülő kérdés az, hogy vajon hol lesz a vármegyei kupa döntője. Nos, ez is a szerdán délután esedékes elődöntők kimenetelének a függvénye. A közelmúltban kialakult gyakorlat az, hogy miután kiderül, hogy melyik két csapat vívja a döntőt, mind a két csapat pályázhat arra, hogy megrendezhesse a rangos eseményt. A tapasztalat az, hogy mind a két fél szeretné megrendezni a szurkolók – no és minden érdekelt számára – hangulatos és emlékezetes eseményt, amelyen egyáltalán nem mellékesen egy trófeát is begyűjthet egy vármegyei együttes. Amennyiben ezúttal is ez lesz a két győztes szándéka, azaz mind a Harta-Baja, mind a Kecel-Kecskemét párharc győztese szeretné megrendezni a június 3-án esedékes vármegyei kupadöntőt, akkor a pályázatok elbírálását követően a Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága sorsolással fogja eldönteni, hogy melyik klub rendezheti meg az eseményt.

Bár Uszódon a két negyeddöntő vesztese – egyébként két, a vármegyei labdarúgó bajnokság Nyugati csoportjában szereplő gárda – találkozik, azon az összecsapáson is hatalmas a tét, hiszen az Uszód-Apostag találkozó dönti el, hogy melyik csapat lesz az ötödik Bács-Kiskun vármegyei együttes a Magyar Kupa országos főtábláján. Az érdeklődés ennek megfelelően mind a két szurkolótábor körében óriási, Apostagról szurkolói buszt is indítanak, hogy minél többen buzdítsák a helyszínen csapatot. Ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban egy biztos: valamelyik vármegyei harmadosztályú együttes szerdán a klub történetének az egyik nagyon szép fejezetének a kulcsmozzanatát fogja megírni, igazi fociünnep, kupadöntőbe illő hangulat várható tehát szerdán délután 17 órától Uszódon.