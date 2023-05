Nem sokkal a zárás előtt egyre inkább úgy tűnik, hogy két csapat, amelynek sikerült öt ponttal meglépnie, harcol még a bajnoki címért, és három a bronzéremért. Az éllovas Dunagyöngye SK az 5. helyen álló Bácsborsódra utazik, nem lesz könnyű dolga. „Ki vesz el pontot a Dunagyöngyétől, ha nem a Borsód?” – gondolhatják a garaiak, akik a gólkülönbség tekintetében nem tudják megelőzni a Szeremlét. Egy Dunagyöngye-botlást kihasználnának, ehhez a Borota II.-t kell hazai pályán legyőzniük. A Madaras Bácsalmásra látogat, a Vaskút pedig a Bokodot fogadja.

Az Északi csoport éllovas, a Fülöpszállás majd egy hónapja elhagyta a góllövőcipőt. Voltak szabadnaposak, volt elmaradt meccsünk – amiért megkapták a pontokat, és a 3–0-ás gólkülönbség jóváírást –, majd kikaptak kétszer 1–0 arányban. Tetemes előnyt szerzett a Fülöp, és jó részét meg is tartotta a hajrá előtt, de ahhoz, hogy megnyugtató ütemben haladjon a célja, a bajnoki cím megszerzése felé, mielőbb meg kellene találni és használni a góllövő cipőt. Ezt most Félegyházán fogják megpróbálni, a Vasutas SK vendégeként. A 2. helyen álló Ballószög szomszédvári derbit vív, Helvécián. A presztízskérdések tetejébe ez a mérkőzés ráadásul még ki-ki rangadó is, győzelem esetén a Helvécia akár a 2. helyre is előre ugorhat. Abban az esetben, ha a 3. Szabadszállás nem gyűjti be mind a három pontot Katonatelepen.

A Közép csoportban már bajnok a Vadkert FC STE II., a hétvégén 4. helyen álló, dobogós helyezésért harcoló Kaskantyú vendégei lesznek Frank Gábor tanítványai. Érdekes csemegének nézünk elébe, a Kasi minden bizonnyal mindent el fog követni a győzelemért, de hogy a Vadkert II. nem fog leengedni, arra nagyon nagy tétet föl lehetne tenni. A 2. Kunfehértó most már szeretné ezüstéremmel befejezni a bajnokságot, ehhez szükségük van még pontokra. Akasztóra utaznak, tehát nem lesz könnyű dolguk. A 3. Kiskőrös II. Izsákra látogat. Nem fogják fél szemmel azt figyelni, hogy hogy áll az akasztó meccs, de be akarják söpörni a három pontot.

A Déli csoport éllovasára nehéz összecsapás vár, a még mindig veretlen Dunapataj ugyanis a 6. Szakmár vendége lesz, aki bárkinek képes kellemetlenkedni. Az Apostag esélyesnek tűnik a Fajsz vendéglátójaként, az esélyt minden bizonnyal szeretnék a pályán realizálni. A Bátyának ahhoz, hogy a dobogón végezhessen, nagy szüksége van a három pontra Dunaszentbenedeken, annál is inkább, mert a bátyaiak még egyszer szabadnaposak is lesznek a hajrában. Az 5. helyen álló Uszód ezen a hétvégén szabadnapos, lehet, hogy nem is bánják, hiszen szerdán rendezik a Nyugati csoport nagy csúcstalálkozóját a vármegyei kupában. Az Uszód és az Apostag dönti el előbbi otthonában egy ki-ki mérkőzésen, hogy melyikük indulhat el jövőre a MOL Magyar Kupa országos főtábláján.

A részletes program:

SZOMBAT, 17.00

Vármegye III., Déli csoport: BSE Vaskút–Bácsbokod, Bácsalmási PVSE II.–Madarasi SE, Bácsborsódi SK–Dunagyöngye SK, Felsőszentiván–Hercegszántó, Tataháza–Kisszállás.

Vármegye III., Északi csoport: Pálmonostora SE–Bugac KSE, Vasutas SK–Fülöpszállás, Fülöpjakab–Tiszaug, Ladánybene–Kerekegyháza II.

Vármegye III., Közép csoport: Kecel FC II.–Szank OBSE, Balotaszállás–Bócsai BL SE, Tabdi KSE–Császártöltés EFSK, Izsáki SSE–Kiskőrösi LC II.

Vármegye III., Nyugati csoport: Dunavecsei SE–Miklósi GYFE, Dunaszentbenedek KSE–Bátyai SE.

VASÁRNAP, 17.00

Vármegye III., Déli csoport: Garai KSE–Borotai SE II.

Vármegye III., Északi csoport: Helvéciai SE–Ballószög, Katonatelepi SE–TRD Szabadszállás.

Vármegye III., Közép csoport: Kaskantyúi FSE–Vadkert FC STE II., Akasztó FC II.–Kunfehértó KSE, Kecel Senior–Tázlári FC.

Vármegye III., Nyugati csoport: Hajós FC–Szentmárton SE, Apostag KSE–Fajsz SE, Harta SE II.–Uszód KSE, Szakmári KSE–Dunapataji KSE.







Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 21 16 1 4 122–24 49

2. GARA 22 16 1 5 72–32 49

3. MADARAS 21 14 2 5 70–30 44

4. BSE VASKÚT 21 14 1 6 80–34 43

5. BÁCSBORSÓD 21 13 2 6 79–42 41

6. BÁCSBOKOD 21 11 1 9 33–39 34

7. FELSŐSZENTIVÁN 22 10 2 10 45–50 32

8. KENDERES 22 9 3 10 47–58 30

9. BÁCSALMÁS II. 21 8 4 9 47–59 28

10. KISSZÁLLÁS 21 5 5 11 25–38 20

11. BOROTA II. 21 5 1 15 30–59 16

12. HERCEGSZÁNTÓ 21 3 0 18 21–121 9

13. TATAHÁZA 21 2 1 18 16–101 7







Vármegye III., Észak

1. FÜLÖPSZÁLLÁS 23 18 2 3 80–29 56

2. BALLÓSZÖG 23 14 6 3 81–39 48

3. SZABADSZÁLLÁS 23 14 6 3 51–25 48

4. HELVÉCIA 23 14 5 4 58–31 47

5. LADÁNYBENE 23 14 1 8 66–34 43

6. BUGAC 23 12 5 6 58–43 41

7. KATONATELEP 24 10 7 7 43–37 37

8. PÁLMONOSTORA 23 11 3 9 59–52 36

9. KEREKEGYHÁZA II. 24 9 4 11 69–68 31

10. TISZAUG 24 9 3 12 61–64 30

11. VASUTAS SK 23 7 6 10 44–52 27

12. JAKABSZÁLLÁS 23 7 5 11 40–54 26

13. FÜLÖPJAKAB 24 1 6 17 29–109 9

14. SC HÍRÖS-ÉP II. 23 1 4 18 41–101 7

15. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 24 1 3 20 30–72 6







Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT FC STE II. 23 21 1 1 113–17 64

2. KUNFEHÉRTÓ 23 17 2 4 104–38 53

3. KISKŐRÖS II. 23 16 2 5 80–31 50

4. KASKANTYÚ 23 16 1 6 89–37 49

5. AKASZTÓ II. 23 15 4 4 74–28 49

6. BALOTASZÁLLÁS 23 13 4 6 85–39 43

7. BÓCSA 23 10 2 11 68–67 32

8. KECEL II. 23 10 1 12 62–65 31

9. IZSÁK 22 8 1 13 44–71 25

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 23 7 3 13 46–74 24

11. TÁZLÁR 23 4 2 17 35–101 14

12. SZANK 23 4 1 18 39–94 13

13. TABDI 22 4 1 17 31–98 13

14. KECEL SENIOR 23 2 1 20 12–122 7







Vármegye III., Nyugati csoport

1. DUNAPATAJ 21 16 5 0 76–14 53

2. APOSTAG 21 16 2 3 83–15 50

3. BÁTYA 22 15 3 4 72–26 48

4. SZENTMÁRTON 21 13 3 5 81–38 42

5. USZÓD 21 13 3 5 66–28 42

6. SZAKMÁR 21 12 3 6 65–33 39

7. D.-BENEDEK 21 10 3 8 47–33 33

8. MIKLÓSI GYFE 21 10 1 10 68–36 31

9. FAJSZ 22 7 3 12 52–59 24

10. HAJÓS 21 6 3 12 37–52 21

11. HARTA II. 21 2 2 17 26–89 8

12. TASS 22 1 0 21 24–137 3

13. DUNAVECSE 21 0 3 18 16–153 3